Come staminali e onde d’urto migliorano il rapporto di coppia: lo spiega l’andrologo Danilo Centrella

A pillole di salute oggi parliamo di novità in campo andrologico. Il dottor Danilo Centrella, medico chirurgo specialista in urologia e andrologia e direttore della Struttura complessa del Verbano Cusio Ossola ci racconta come il progresso scientifico migliori anche l’attività di coppia.

L’andrologia è la parte importante della specialità di urologia . Prima si diceva che si occupa delle problematiche sessuali maschili, poi è cambiata la definizione, e per fortuna, perché in realtà si parla dell’ascolto di tutte le problematiche, non solo dell’uomo, ma di tutta la coppia, e quindi della parte maschile e di quella femminile, con la risoluzione delle eventuali problematiche. Perché l’atto sessuale è una parte importante del feeling della coppia, quindi della soddisfazione della coppia in toto. Per questo motivo, l’andrologo non opera da solo, ma congiuntamente con il ginecologo per il trattamento delle problematiche dal punto di vista femminile e con il sessuologo per occuparsi della parte della mente, perché è importante l’utilizzo dei cinque sensi nella nel feeling della coppia e non soltanto dell’atto andrologico, cioè prettamente dell’erezione.

Detto questo, ci sono delle novità in campo andrologico e della coppia, estremamente importanti.

Partiamo con quelle per i maschietti: una rivoluzione viene dagli Stati Uniti, non solo in campo andrologico, ma per tutta la medicina con l’avvento di quello che si chiama PRP. Noi parliamo sempre di cellule staminali, di cellule rigenerative, di capacità rigenerative. Il PRP si chiama il plasma arricchito di piastrine, deriva dal termine anglosassone, plasma arricchito di piastrine, ed è la più importante parte rigenerativa del nostro organismo che si trova proprio nelle piastrine del sangue.

Noi preleviamo il sangue, lo centrifughiamo, lo separiamo dalle altre componenti e prediamo solo le piastrine, quindi abbiamo una concentrazione dalle 7 alle 10 volte superiore rispetto a quanto circola nel sangue.

Noi sappiamo che le piastrine, quando ci tagliamo, servono per rigenerare le ferite, fanno la crosticina e così rigenerano le ferite. Bene, noi prendiamo la potenzialità delle piastrine, in particolare le proteine che si chiamano Vascolar Growth Factor ed Endothelial Growth Factor per la capacità rigenerativa anche a livello dei corpi cavernosi. Noi sappiamo, infatti, che il deficit erettile può essere determinato da un deficit a livello dei corpi cavernosi di tipo vascolare, ad esempio diabete, ipertensione, ipercolesterolemia che portano a questa problematica.

Ma non solo, noi le preleviamo, le purifichiamo, aggiungiamo un additivo, quindi che le attiviamo, e poi le iniettiamo all’interno dei corpi cavernosi o all’interno delle grandi o piccole labbra della donna, per quello che si chiama: ringiovanimento vaginale, proprio per le problematiche distrofiche determinate dalla menopausa.

Altra grossa novità sono le onde d’urto a bassa frequenza, che servono per rigenerare i tessuti cavernosi. Una grossa sperimentazione israeliana del 2010 le ha portate in commercio, noi le utilizziamo proprio per il ringiovanimento a livello della rivascolarizzazione dei corpi cavernosi.

Tantissime, quindi, le novità anche in campo femminile come quella che viene chiamata ringiovanimento vulvo-vaginale, non solo estetico, ma anche funzionale nelle problematiche penetrative della copia, ma ne parleremo la prossima volta.

L’ultima raccomandazione quando vi propongono o quando ricercate delle tecniche di tipo funzionale estetico/andrologico o ginecologico. Noi sappiamo che, nel mondo globalizzato, se in questo momento ordiniamo uno strumento o qualsiasi oggetto dall’altra parte del mondo ci arriva in una settimana. Avviene anche in campo biomedico con il pro e il contro di tutto questo, perché paghiamo la qualità. Quindi , mi raccomando, se ve lo propongono, cercate sempre un centro adeguato, un medico con una grande esperienza, confrontatevi col vostro medico di base e, soprattutto, chiedete che strumentazione utilizza.