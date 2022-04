Stop alle chiamate commerciali sul cellulare, arriva il nuovo registro delle opposizioni

Stop alle telefonate moleste, quelle commerciali non autorizzate, sul cellulare. Almeno questo è quello che promette il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, a cui si potranno iscrivere non solo, come già nel Registro attuale, i numeri di telefono fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali, ma anche i numeri dei cellulari e quelli fissi “riservati”.

Il regolamento (Dpr 26/2022) è stato pubblicato il 29 marzo scorso nella «Gazzetta Ufficiale» ed entra in vigore domani, 13 aprile. Dovranno poi passare 120 giorni perché diventi operativo.

Ecco che cosa cambia

A differenza dell’attuale registro con il nuovo strumento sarà possibile iscrivere tutti i numeri di telefono e l’iscrizione cancellerà tutti i consensi dati dagli utenti in precedenza per le telefonate pubblicitarie. Finora infatti è stato possibile iscrivere al registro solo i numeri presenti nell’elenco telefonico pubblico. Questo perché le attuali norme consentono di chiamare quei numeri senza il consenso dell’utente, eccetto quando sono presenti nel registro. Gli altri numeri sono contattabili solo con il consenso degli utenti. Il registro bloccherà le chiamate anche quando a comporre il numero non è un operatore ma un software.

Come le aziende ottengono il consenso

Le aziende possono chiamare qualsiasi numero se hanno ottenuto in qualche modo il consenso dall’utente. Questo può avvenire nei più svariati modi: dai moduli per avere la tessera fedeltà del supermercato, o all’attivazione di un servizio di qualunque genere. Le clausole, in piccolo, non sempre vengono lette con attenzione e spesso autorizziamo ad essere contatti anche da altre aziende, diverse da quelle con cui stiamo stipulando un contratto, senza neppure saperlo. L’utente potrebbe revocare il consenso in ogni momento, contattando il soggetto a cui l’ha dato. Nella pratica farlo è difficilissimo non essendoci uno strumento unico e immediato. Strumento che diventa appunto il nuovo registro. Le aziende dovranno consultarlo regolarmente ed escludere dalle chiamate i numeri lì presenti

Come iscriversi al nuovo registro

Nel nuovo registro finiranno in automatico tutti i numeri fissi non iscritti nell’elenco telefonico pubblico. Da quel momento quindi sarà di fatto vietato chiamarli per motivi pubblicitari. L’utente potrà comunque iscrivere qualsiasi numero di telefono (fisso e mobile) nel nuovo registro delle opposizioni, gratis via web o al telefono. Da quel momento le telefonate diventeranno illegali entro massimo 15 giorni dall’iscrizione. Le aziende di telemarketing sono infatti costrette ogni 15 giorni a consultare il registro per escludere dalle campagne tutti i numeri lì presenti. Le telefonate pubblicitarie quindi potranno essere fatte solo ai numeri non presenti in registro.

Funzionerà?

Non è detto. Tra aziende fantasma e call center esteri diventa sempre più difficile controllare e dunque sanzionare tempestivamente le aziende che violeranno le regole. Le multe sono salatissime: fino a 20 milioni di euro per le società di telemarketing e fino al 4 per cento del fatturato annuo per le imprese. A vigilare sarà il Garante della Privacy italiano.