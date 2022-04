Street food e festa della mamma, dal 6 all’8 maggio un weekend di festa a Castellanza

Weekend di festa a Castellanza. Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 maggio con Street Food e Festa della Mamma in Piazza Cerini (Piazza del Mercato).

L’evento, che rispetta le linee guida sanitarie come da ordinanza regionale e nazionale, è organizzato da Hello Eventi in collaborazione con la Pro Loco di Castellanza e il C.A.V. Centro Aiuto alla Vita di Castellanza e con il patrocinio della Città di Castellanza.

Nello Street Food di Castellanza, che si terrà in piazza Cerini, venerdì 7 e Sabato 8 Maggio ci sarà la Silent Disco. Sabato sera, inoltre, a partire dalle 20.30 ci sarà una live band a movimentare la serata. Intrattenimento per bambini tra cui i gonfiabili e

molte altre sorprese a movimentare la tre giorni di festa.

L’ingresso è̀ libero.

ORARIO APERTURA GONFIABILI PER BAMBINI:

– Venerdì 6 maggio – ore 17

– Sabato 7 maggio – ore 16

– Domenica 8 maggio – ore 16

ORARIO APERTURA STREET FOOD:

– Venerdì 6 maggio – dalle ore 18

– Sabato 7 maggio – dalle ore 16

– Domenica 8 maggio – dalle ore 16

E poi, domenica 8 maggio, sempre in Piazza Cerini (Piazza del Mercato), appuntamento con la Festa della Mamma

La proposta, della Pro Loco Città di Castellanza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e il C.A.V. Centro Aiuto alla Vita di Castellanza, prevede il mercatino degli hobbisti. Tutte le mamme saranno accolte con un gradito omaggio (fino ad esaurimento scorte).