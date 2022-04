Studenti in piazza a Gavirate: “Fateci andare in gita: rivogliamo la nostra normalità”

«Prima il Crespi, poi il Don Milani, poi lo Stein: allora qualcosa si muove. Il nostro non è un mero capriccio, vogliamo una scuola che ci tratti da persone e che non formi dei manichini, ma delle persone». Una manifestazione di alcune centinaia di studenti dello Stein di Gavirate è scesa in piazza per protestare e chiedere maggiore socialità nella scuola: dopo un breve corteo i ragazzi si sono fermati fuori dall’ingresso con cartelli e slogan. Gite, socializzazione e distributori di bevande le questioni contestate dai ragazzi.

«Abbiamo organizzato questo sciopero perché non uscendo dalle classi si nega la socializzazione – hanno spiegato i ragazzi – Sono due anni che non vedo i miei compagni di scuola all’intervallo».

Poi la questione dei distributori di bevande e merende che sarebbero interdetti ai ragazzi: «Abbiano affrontato due anni difficili e non ci siamo lamentati, ora lo stato di emergenza non c’è e vogliamo riprenderci la nostra vita». Dopo il corteo e un breve sit-it gli studenti hanno in programma un’assemblea permanente all’esterno della scuola.