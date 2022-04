Studenti in piazza, lo stalking alla pallavolista e l’acquisto della Irca nel podcast dell’11 aprile

Le principali notizie di lunedì 11 aprile nel podcast quotidiano di VareseNews

In centinaia hanno sfilato per le vie di Gavirate lunedì mattina attorno all’istituto Stein, dove studiano oltre 1500 ragazzi. Gli studenti chiedono maggiore socialità nei momenti di ricreazione, la possibilità di fare gite scolastiche e di poter usufruire di servizi come bevande calde ai distributori ospitati dalla scuola. Ai ragazzi fa eco la preside Laura Ceresa che spiega: «Le ricreazioni vengono già fatte in cortile ma il momento non è semplice perché stiamo uscendo solo ora dalla pandemia: è necessario confronto e ascolto ma anche i professori stanno facendo il massimo per superare i disagi imposti dal covid e i segni che ha lasciato nel comportamento dei più giovani».

I militari della Compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne originario del Novarese, ritenuto colpevole di aver vessato con atti persecutori Alessia Orro, pallavolista sarda, dal 2017 al 2020 a Busto Arsizio con la UYBA (nella foto) ed ora in forza alla squadra di Monza. L’uomo era già stato posto ai domiciliari nel 2019 per lo stesso tipo di reati.

Le indagini sono state avviate dopo che la vittima, pallavolista della nazionale italiana volley, ha sporto denuncia dai carabinieri raccontando di essere costantemente perseguitata dall’uomo con messaggi sui social network e appostamenti durante le gare.

La Centrale Operativa della Compagnia, pertanto, ha allertato le pattuglie in circuito che riuscivano a rintracciarlo poco dopo presso il palazzetto dello sport “Arena di Monza”, mentre attendeva l’arrivo della giovane per l’inizio degli allenamenti.

Advent International, uno dei maggiori investitori globali di private equity, ha annunciato l’acquisizione di Irca, azienda di Gallarate del gruppo Carlyle, leader nella produzione di ingredienti specializzati per pasticceria, panificazione e gelateria.

L’azienda impiega circa 1000 persone e supporta chef in oltre 100 paesi grazie a sette impianti di produzione e quattro laboratori per lo sviluppo e l’innovazione in Europa, Nord America e Asia.

Da oltre 100 anni Irca l’azienda di viale Danimarca fornisce i canali professionali B2B (pasticcerie, gelaterie, hotel, ristoranti ed aziende industriali) con un portafoglio di prodotti semilavorati per pasticcerie e gelaterie tra cui creme, cioccolati e decorazioni, preparati per torte e lievitati, basi per gelato, variegati e guarnizioni.

Sarà Italo Rota il protagonista dell’appuntamento di aprile di Visionare, i dialoghi di architettura ideati dall’architetto Fulvio Irace e organizzati dall’Ordine degli Architetti Varese.

Autore di molti noti capolavori architettonici della modernità, come il Museo del Novecento a Milano, Rota è stato protagonista anche delle cronache più recenti. È suo infatti – insieme a Carlo Ratti, Matteo Gatto e F&M Ingegneria – Il progetto architettonico del padiglione Italia a Expo Dubai 2020.

Realizzato con tre imbarcazioni che compongono il tetto dell’edificio, e una facciata realizzata in corde nautiche, a loro volta prodotte attraverso il riciclo di circa 2 milioni di bottiglie di plastica, in un’ottica di economia circolare.

L’incontro che si terrà a villa Panza martedì 12 alle 19 è gratuito, sia in presenza che on line, ma è necessario prenotarsi al sito dell’ordine degli architetti.

La bella stagione è in arrivo e Porto Ceresio non vede l’ora di ripartire con la stagione delle passeggiate a lago tra le bancarelle, delle mostre e della musica all’aperto, dopo due anni di restrizioni e manifestazioni annullate a causa dell’emergenza Covid che hanno penalizzato il piccolo borgo sulle rive del Ceresio.

L’avvio ufficiale della nuova stagione estiva a Porto Ceresio si è svolto nel fine settimana con un primo appuntamento in chiave celtica con il Gruppo musicale “Celtic Knot” e diverse iniziative correlate, che nonostante il forte vento di sabato hanno visto una buona partecipazione.

Un positivo esordio per la stagione, che vede il debutto del nuovo assessore alla cultura Andrea Tonali alla sua prima estate dopo le elezioni di ottobre 2021.

