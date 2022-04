Stufa a pellet idro: l’alternativa ecologica per il riscaldamento domestico firmata Stufe a Pellet Italia

Un riscaldamento omogeneo, che permetta di risparmiare economicamente e di rispettare l’ambiente, attraverso un apparecchio innovativo, tecnologicamente avanzato e prodotto rigorosamente in Italia: chi non vorrebbe un impianto di questo tipo? Scegliendo una stufa a pellet idro di Stufe a Pellet Italia, tutto questo è possibile. La giovane azienda italiana, leader nel settore del riscaldamento e della produzione di stufe a pellet a livello nazionale, ha venduto solo l’anno scorso più di 70.000 macchine, soddisfacendo la domanda di quasi 65.000 consumatori. E indovinate qual’era la tipologia più richiesta?

Nulla di strano. La stufa a pellet idro è un sistema di riscaldamento che basa il suo funzionamento sulla non dispersione di calore e che si occupa di tutti i bisogni familiari della casa, dall’acqua al riscaldamento. La maggior parte del calore viene trasferito direttamente all’acqua grazie a tubi immersi, attraverso cui passano i fumi di combustione. Questi “tubi scambia-calore”, infatti, riescono a trasportare più dell’80% del calore prodotto dal pellet bruciato. E non finisce qui: grazie al sistema elettronico di cui sono dotati i modelli idro di Stufe a Pellet Italia, è possibile controllare la temperatura e gli orari della stufa, minimizzando gli sprechi. Non stupisce, dunque, che sempre più persone scelgano una stufa a pellet idro per riscaldare la propria casa.

I modelli in vendita sul sito ufficiale, www.stufeapelletitalia.com, sono sei. Tutti accomunati da:

elevata potenza termica;

consumi contenuti;

alto rendimento.

Ma acquistare una di queste stufe non è solo una questione di performance, o una questione estetica (data la loro innegabile attenzione al design). Un’altro fondamentale aspetto da considerare è la loro convenienza.

I bonus statali per stufe a pellet idro

Acquistando una stufa a pellet idro, è possibile avere accesso a detrazioni fiscali o a uno sconto immediato in fattura. Le tipologie di agevolazioni sono tre:

Bonus Ristrutturazione 50%;

Ecobonus 65%;

Superbonus 110%.

Il Bonus Ristrutturazione 50% permette di beneficiare del 50% di detrazione fiscale – fino a un importo massimo di 96.000 – nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di appartamenti e case singole.

L’Ecobonus, invece, può essere goduto solo da chi vuole migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile, rispettando rigidi parametri.

Il Superbonus 110%, infine, fa parte degli aiuti statali per imprese e famiglie previsti dal Decreto Rilancio del 2020 e consiste nella detrazione del 110% su tutti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione effettuati allo scopo di migliorare l’efficienza energetica di case e condomini. La novità, legata all’emergenza da Covid 19, è che è possibile far rientrare in questa agevolazione anche l’acquisto e l’installazione di una stufa a pellet idro.