Sull’A8 Milano-Varese previste chiusure dello svincolo di Legnano

Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Legnano. Il suddetto svincolo sarà chiuso, in uscita per chi proviene da Varese, dalle 21 di martedì 12 alle 5 di mercoledì 13 aprile, per consentire la rimozione di un cantiere situato nel ramo di svincolo. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 16+300.