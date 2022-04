Sulle strade di Crenna si corre in bici, occhio alle vie interessate

Occhio alle strade, nella mattina di lunedì 25 aprile, a Crenna di Gallarate: sulla collina e nella zona sottostante (zona licei) si corre il 3° Gran Premio di Crenna – Trofeo Marco Limido alla memoria.

La gara ciclistica è riservata ai ragazzi Esordienti e in realtà è formata da due diverse gare: la prima con partenza alle 9.30, la seconda alle 10.45.

Per circa un’ora dalla partenza di ognuna delle due gare sono previste limitazioni al traffico sulle vie interessate dalla corsa: via Egeo, via Assisi/SP 26, via per Besnate, via Campo dei Fiori, via Confalonieri, via Belfiore, viale dei Tigli, via Nascimbene, piazza della Repubblica, via Locarno, Largo Cardoletti, via Pascoli.

È prevista la chiusura delle strade, con appositi varchi di passaggio per i residenti, vigilati dai volontari Sc Crennese.

La gara è dedicata alla memoria di Marco Limido, un giovane crennese, appassionato anche di bicicletta, morto investito mentre a piedi attraversava via Monte San Martino.

La carta del percorso del GP di Crenna 2022