Con il Superbonus 110% sono stati avviati 22mila cantieri in Lombardia per 4 miliardi di euro

Sono 22mila i cantieri avviati in Lombardia approfittando del super Ecobonus 110%, per l’esattezza 21.269. Lo dicono i dati raccolti dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Per un ammontare complessivo di 4 miliardi di euro.

Nello specifico gli investimenti relativi ai condomini per i lavori avviati sono stati 2,07 miliardi di euro per 3.517 cantieri; per gli edifici unifamiliari 1,12 miliardi di euro per 9.798 cantieri e, infine, per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 825 milioni di euro per 7.954 cantieri.

L’investimento medio di ciascun cantiere avviato con il Superbonus 110% è di 588mila euro per i condomini, 114mila euro per le unifamiliari e 103mila euro per gli immobili funzionalmente indipendenti.

Il superbonus 110%

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.