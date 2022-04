Il superbonus, il Politecnico tra i migliori atenei, il telescopio varesino nel deserto della Namibia nel podcast del 6 aprile

Le principali notizie di mercoledì 6 aprile nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono 22mila i cantieri avviati in Lombardia approfittando del super Ecobonus 110%. Lo dicono i dati raccolti dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). L’ ammontare complessivo è di 4 miliardi di euro. L’investimento medio di ciascun cantiere avviato con il Superbonus 110% è di 588mila euro per i condomini, 114mila euro per le unifamiliari e 103mila euro per gli immobili indipendenti.

Dietro alle lacrime si nascondeva l’inferno. Almeno questo è quanto raccontato da una donna di 53 anni il 26 novembre 2019 quando all’Iper di Varese era presente un camper della polizia proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La signora si avvicina, piange, parla, viene ascoltata ma non denuncia, tuttavia quella chiacchierata diventa pochi giorni dopo una sommaria informazione testimoniale e la polizia attiva le indagini per quanto appreso anche dal figlio preoccupato per l’atteggiamento del compagno della madre. Partono le indagini e gli agenti sequestrano durante una perquisizione il cellulare dell’imputato da cui esce di tutto, foto porno e materiale pedopornografico compreso. Oggi il processo che proseguirà a giugno.

Il Politecnico di Milano si posiziona tredicesimo tra i migliori atenei del mondo per Ingegneria. In sei anni, la facoltà di ingegneria guadagna ben 11 posizione nel ranking mondiale passando dal 24esimo al 16esimo posto. Una classifica che vede ai vertici della sezione “Ingegneria e Tecnologia” il MITT di Boston e gli atenei di Cambridge e Oxford.

Non ci saranno i turisti russi, diventati negli anni una presenza rilevante tra la clientela dei grandi alberghi sulle rive del Lago Maggiore, ma nonostante questo la bella stagione nelle località del Distretto dei laghi piemontesi promette bene. Da un lato si intravede un po’ di normalità, grazie agli allentamenti delle misure anti Covid, dall’altro sono finalmente riprese alcune grandi manifestazioni che per due anni si erano fermate proprio a causa della pandemia. Le aspettative sono buone secondo il presidente del Distretto, Francesco Gaiardelli -. Nonostante la situazione internazionale estremamente difficile, sembra che sul fronte delle prenotazioni e degli arrivi ci siano buone premesse. La stagione sul Lago Maggiore dovrebbe partire nel migliore dei modi

Un lungo viaggio da Varese fino alla Namibia per riuscire a vedere più da “vicino” il cielo sopra l’altra parte del mondo. Andrea Aletti, Federico Bellini, Luca Buzzi e Gianni Galli quattro membri della Società astronomica Schiaparelli Campo dei Fiori di Varese sono partiti sabato 2 aprile verso l’Africa e hanno montato un telescopio puntato dritto alla volta stellata dell’emisfero australe. Il telescopio è stato donato da Piergiorgio Ferrante, storico socio dell’Osservatorio originario di Varese ma trasferito a vivere in Belgio. Purtroppo, Ferrante non ha potuto vedere il concretizzarsi del progetto, è venuto a mancare alcuni mesi fa. Per tenere vivo il suo ricordo, i membri dell’associazione hanno deciso che il telescopio che punta al cielo dell’emisfero australe porterà il suo nome

