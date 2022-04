Come sviluppare talento e potenziale degli studenti: la conferenza a Palazzo Estense

L’acronimo è Sem, che sta per Schoolwide Enrichment Model ovvero un modello didattico inclusivo, pensato per valorizzare i talenti e tutto il potenziale degli studenti, anche dei ragazzi plusdotati o doppiamente eccezionali.

Alla presentazione di questo modello scolastico è dedicata la conferenza a partecipazione gratuita di mercoledì 4 maggio alle ore 18 nel salone consiliare di Palazzo Estense.



Tra i relatori dell’incontro Lara Milan, sulla valorizzazione del talento e del potenziale e Susan Baum, sulle strategie da adottare in classe per raggiungere tali obbiettivi seguita da Kim Vargas, che si concentrerà invece sugli strumenti necessari a individuare i punti di forza per sviluppare il talento. presenti anche Paola Maraschi, Luisella Magnani e il dott. Zambotti.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è rivolta principalmente a docenti, genitori, presidi, psicologi e studenti universitari.

Presupposti del modello Sem

In un mondo in rapida evoluzione, il mondo del lavoro è alla costante ricerca di persone non solo competenti ma anche creative, in grado di risolvere i problemi del futuro. Risulta pertanto indispensabile ripensare alla scuola come ad un “luogo per lo sviluppo del talento”, in cui la pratica educativa sia orientata alla valorizzazione del potenziale individuale.

La ricerca scientifica degli ultimi 40 anni in quella che viene internazionalmente definita Gifted and Talented Education ha evidenziato come si possano adottare diverse strategie per rispondere ai diversi bisogni educativi individuali degli studenti. In particolar modo, il Modello SEM di Joseph Renzulli, (annoverato fra i primi 10 Guru al mondo dell’Education) e di Sally Reis, che si basa su oltre quarant’anni di ricerca scientifica condotta presso l’Università del Connecticut, ha dimostrato di saper estendere la pedagogia della Gifted Education all’intero gruppo classe, in un’ottica inclusiva, per sviluppare le attitudini degli studenti e, attraverso un percorso di conoscenza dei propri punti di forza, aiutare gli studenti a compiere scelte scolastiche e lavorative più consapevoli, contribuendo in modo sostanziale ad aumentare la loro autostima, la fiducia nel futuro e la volontà di progettare traiettorie di vita personale che contribuiscono a costruire una società di giovani adulti realizzati e felici.

La comunità educativa e il modello Sem

Il Modello SEM è in grado di costruire attorno al mondo della scuola una vera comunità educativa in cui società, impresa, università, genitori, mentori possono contribuire in modo fattivo a creare opportunità di apprendimento stimolanti e coinvolgenti in cui gli studenti si cimentano nella risoluzione di problemi reali, imparando ad utilizzare le metodologie e gli strumenti utilizzati quotidianamente nelle varie professioni, imparando a pensare e ad agire come professionisti alle prime armi.

Questo processo di infusione permettere di evitare lo scollamento tra scuola e realtà produttiva, concorrendo a stimolare negli studenti quelle abilità di problem solving, di pensiero divergente e creativo, di team work, di leadership empatica e costruttiva, così richieste dal mondo del lavoro, sviluppando le Competenze del XXI secolo.

La filosofia alla base del SEM è che ‘l’alta marea innalza tutte le barche’ e che dovremmo fornire a tutti gli studenti le opportunità, le risorse e l’incoraggiamento per sviluppare il talento individuale, trasformando gli studenti da fruitori di conoscenza a produttori creativi.

Gli attori sociali, istituzionali e del mondo del lavoro, dell’arte e della cultura sono chiamati a contribuire, ognuno a proprio modo, a costruire una nuova visione dell’educazione e dell’istruzione, concorrendo ad un nuovo investimento nel capitale umano, vera risorsa di ogni Paese.