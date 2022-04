Taglio delle liste d’attesa: il piano dell’Asst Sette Laghi è operativo già da inizio aprile

È già operativo dallo scorso 1 aprile il piano di potenziamento delle attività sanitarie per recuperare le liste d’attesa negli ospedali dell’Asst Sette Laghi.

Data la carenza strutturale di personale, la direzione ha puntato sull’attività libero professionale, stanziando fondi aggiuntivi per coprire i maggiori costi. Si tratta di 700.000 euro da destinare all’incremento di area chirurgica, non solo in campo oncologico (410.000 euro), di area diagnostica (203.000 euro) e per visite specialistiche e strumentali soprattutto nell’area delle prime visite ( 80.000 euro).

Il piano di potenziamento è limitato nel tempo: si prevede che i fondi coprano le attività fino a fine maggio prossimo. Con l’ultima delibera Regionale verranno stabiliti ulteriori finanziamenti per la prosecuzione dell’attività di potenziamento che riguarderà anche l’apertura fino a mezzanotte e nei weekend di determinate agende che verranno definite.

Le risorse ulteriori verranno riconosciute sia ai medici sia agli infermieri che aderiranno al piano per abbattere le liste d’attesa.