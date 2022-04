Tali e quali a teatro, al Condominio di Gallarate arrivano gli “Ascolta” che omaggiano i Pooh

Il 7 maggio h. 21.00 al Teatro Condominio di Gallarate, per l’ultima data della rassegna “Tali e quali a teatro” , che ha già visto sul palco l’omaggio a Michael Jackson, ai mitici Abba e ai Queen (quest’ultimo sold-out grazie al gruppo dei Break Free) si chiude in bellezza con un live firmato Red Canzian dei Pooh per il gruppo “ASCOLTA”: due ore di concerto dedicato ai successi dei Pooh e un ricordo speciale all’indimenticabile Stefano D’Orazio.

Gli “Ascolta” lasciano ogni volta il pubblico a bocca aperta per l’esecuzione impeccabile di ogni brano e la riproduzione di ogni arrangiamento. Selezionati dagli stessi Pooh nel 2006 grazie a un programma televisivo, fra le tante cover band in circolazione è indubbiamente fra le più quotate per la perfetta riproduzione dell’immenso repertorio dei Pooh.

Gli “Ascolta” incidono per affettuosa tradizione presso lo STUDIO Q di Milano, lo stesso utilizzato dai Pooh negli ultimi dieci anni di attività. Non facile, ovvio pensarlo, riuscire a mantenere un’estensione vocale (storico patrimonio dei Pooh) che corre tra un’ ottava musicale e l’altra con naturalezza, ma loro (Andrea Ambrosini, Cesare Campa, Gianluca Giordano, Patrizio Bonan) possiedono lo stesso dono, lo conferma il nome di Red Canzian legato alla loro band. I Pooh si sono sciolti il 30 dicembre 2016 a margine dell’ultimo tour con l’indimenticabile Stefano D’Orazio (storico batterista scomparso nel novembre 2020) e il ritorno di Riccardo Fogli, che li aveva lasciati nel 1973. “Ascolta” è da tempo una delle formazioni più quotate in Italia, una data perciò da segnare sul calendario, per tutti i fan dei Pooh.

POLTRONISSIMA 30€ intero – 27€ ridotto POLTRONA 27€ intero – 24€ ridotto GALLERIA 24€ intero – 20€ ridotto

SI ENTRA CON MASCHERINA FFp2 e SUPER GREEN PASS.

Prenotazioni via E-mail: biglietteria@teatrocondominio.it

Acquisti online senza costi aggiuntivi: Melarido store

Su Ticketone

Per parlare con il teatro: 392 8980187 (anche WhatsApp) in fascia pomeridiana nei giorni feriali (h.14,30-18,00).