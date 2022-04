Tante uova giganti per i bambini ricoverati nei reparti di pediatria

Quando si dice Pasqua per un bambino si dice uova di cioccolato con la sorpresa. Quando la Pasqua la si vive in una corsia di ospedale, anche in reparto deve significare uova di cioccolato con sorpresa.

Ancora più bello è se oltre ad un uovo per ogni piccolo ricoverato, ce ne sono altre giganti da aprire tutti insieme, bambini, genitori, volontari, personale sanitario.

Grazie alla generosità di chi ha voluto donare un super uovo e di chi ne ha portati tanti di normali dimensioni. Il Ponte del Sorriso ha potuto far trascorrere ai bambini una serena festività, quasi come quella che avrebbero passato nel proprio ambiente famigliare.

Anche se la malattia ha costretto i bambini a una degenza in ospedale, è importante mantenere la quotidianità che li faccia sentire come a casa.

E allora tutti in sala giochi a rompere con allegria le uova, per ritrovare un sorriso.