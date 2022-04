Tavolo per il clima di Luino: gli studenti del Liceo Sereni e dell’Isis passano all’azione

(A cura di Maria Martorana del Laboratorio comunicazione)

Dall’inizio di marzo gli studenti del Liceo Sereni di Luino, insieme ad Elisa, una compagna dell’I.S.I.S. “Città di Luino”, hanno iniziato a lavorare ad un’altra parte del progetto “Fermenti in Comune” nell’ambito del PCTO proposto dal Tavolo per il Clima di Luino e dal Comune di Luino.

Con il supporto dell’esperto di grafica Andrea Stefanoni, studenti e studentesse stanno traducendo le azioni e le buone pratiche ideate dal Tavolo in volantini e presentazioni.

Il lavoro che stanno svolgendo è importante: il Tavolo ha dato loro grande fiducia chiedendo di presentare alla popolazione, durante la prima settimana di maggio, in occasione della “Settimana dell’impronta carbonica”, le azioni e le buone pratiche ideate dal Tavolo.

Si sta preparando preparando una settimana che permetterà di approfondire tutte le tematiche a cui i Laboratori del Tavolo lavorano da un anno e mezzo: sarà una settimana piena di eventi, per tutte le età, si conosceranno a fondo molti argomenti legati alla crisi climatica, si avrà modo di riflettere e di confrontarsi. Non mancheranno momenti di divertimento per grandi e piccini.

Di questo vi parleremo nelle prossime settimane, quando avremo un programma più dettagliato; per il momento torniamo ai nostri e alle nostre giovani, a quello a cui stanno lavorando.

Innanzitutto si sono divisi in gruppi, ciascuno dei quali ha letto i documenti stilati dai diversi Laboratori: Energia, Mobilità, Cibo e Ambiente. Per ciascun Laboratorio sono state individuate quattro proposte di buone pratiche, ma non vogliamo spoilerarvi nulla: a breve le pubblicizzeremo utilizzando i volantini ideati dagli studenti e dalle studentesse.

Ciascun gruppo ha realizzato un volantino pubblicitario per ogni buona pratica e, sempre supportati dall’esperto di grafica, hanno realizzate le presentazioni che esporranno a Palazzo Verbania durante la “Settimana dell’impronta carbonica”.

Saranno infatti loro a spiegare in cosa consistono le azioni e le buone pratiche che il Tavolo proporrà a tutti i Comuni che hanno sottoscritto la “Dichiarazione di emergenza climatica”; ovviamente i Comuni non verranno lasciati soli nel realizzare queste proposte: ci saranno i componenti del Tavolo per Clima di Luino e dei Laboratori che aiuteranno a realizzare le buone pratiche che i diversi Comuni decideranno di adottare.

Non sono solo questi i ragazzi e le ragazze che hanno cominciato ad applicare ciò che hanno approfondito, alcune classi, seguite dai docenti tutor, hanno infatti iniziato a fare incontri con gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado di Travedona spiegando cos’è l’impronta carbonica, come si calcola e cosa si può fare per ridurla. L’esperienza è stata positiva, tanto che verrà ripetuta con alcune classi delle scuole secondarie di primo grado di Germignaga e di Castelveccana.

Altri ancora sono andati venerdì 25 marzo, per le strade di Luino, a far sottoscrivere la petizione simbolica per accelerare i tempi di approvazione della “Legge salvamare”: se ve la siete persa troverete presso Ekoné a Luino i fogli per apporre la vostra firma e contribuire così a rendere più pulite le nostre acque.

Non da ultimo, prosegue l’attività di recupero alimentare presso la Chiesa Valdese dove si ritrovano, il sabato pomeriggio, un gruppo di ragazzi che, sotto l’esperta guida di Antonio Monteggia, recupera e mette a disposizione delle famiglie bisognose il cibo eccedente che Coop e Lidl donano.

Come sempre vi chiediamo di seguirci, di accogliere e valorizzare il lavoro che questi studenti e studentesse stanno svolgendo. Presto vi informeremo in merito al programma per la prima settimana di maggio. Voi intanto tenetevi liberi!