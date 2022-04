A teatro arriva “The Magical Mistery Tour”, Carlo Massarini: “Venite a rivivere gli anni dei Beatles”

Sul palcoscenico i The Beatbox, la tribute band dei Beatles numero uno in Europa, e Mister Fantasy che accompagnerà gli spettatori in un vero e proprio viaggio negli anni Sessanta

Love me do, She loves you, Yesterday, Yellow Submarine, Hey Jude, Come together, Let it be, Get Back, solo per citare alcune delle hit dei Beatles che si potranno ascoltare al Teatro di Varese nella serata di venerdì 22 aprile, alle 21, nello spettacolo The Magical Mistery Tour (foto di Franco Coletta).

Sul palcoscenico i The Beatbox, la tribute band dei Beatles numero uno in Europa, e Carlo Massarini, il Mister Fantasy che accompagnerà gli spettatori in un vero e proprio viaggio negli anni Sessanta. Non solo la musica infatti, ma ogni dettaglio dello spettacolo è stato studiato per rivivere quegli anni di musica, fermento giovanile e cambiamento.

Lo spettacolo sarà accompagnata da abiti (confezionati dalla stessa sartoria inglese che creò quelli dei Fab Four per la tournée americana) e da strumenti musicali curati alla perfezione, per rivivere le tappe fondamentali della band che ha fatto la storia della musica mondiale. Sul palco Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi della stessa età dei Beatles, che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool.

«I Beatbox sono una vera tribute band, hanno esattamente tutto uguale alle band che omaggiano, dai vestiti alla posizione degli strumenti – racconta Carlo Massarini -. Sul palco suonano venti canzoni, ripercorrendo la storia della band dagli inizi fino alla fine. Io intervengo in quattro momenti particolari, raccontando aneddoti e tappe fondamentali». Il tour ha in programma tappe in tutta Italia e il calendario degli appuntamenti si sta continuamente allungando: «Le persone che vengono a vedere lo spettacolo escono soddisfatte, se la godono. Durante lo spettacolo si canta, si ascoltano le canzoni e per il pubblico meno giovane è una occasione per ricordare un periodo che ha fatto parte della loro vita, ma senza nostalgia, è uno spettacolo gioioso».

Massarini spiega che è uno spettacolo capace cogliere tutta l’energia di quegli anni: «I Beatles hanno rappresentato una vera ventata di energia e novità per il mondo dei giovani, dando una grande spinta alla musica, ma anche all’industria legata la mondo giovanile. Hanno segnato un’epoca e lo hanno fatto in poco più di 7 anni, dove hanno fatto salti quantici. Lo spettacolo racconta i momenti più importanti della loro carriera, quelli più rappresentativi».

La scaletta ripercorre gli storici successi al Cavern Club di Liverpool fino ad arrivare ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. I BeatBox ripropongono fedelmente le hit della discografia dei Beatles con una accuratezza esecutiva assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto. «È straordinario il modo in cui suona la band. A mio parare, la parte più fascinosa dello spettacolo, è quella dedicata al disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, un po’ per vestiti colorati, i costumi, un po’ perché è il disco che hanno registrato in studio e sentirlo riprodotto così fedelmente fa una certa impressione, oltre a sottolineare quanto la tecnologia sia cambiata». E conclude Massarini: «Girare con questo tour è divertente e il palcoscenico da una sensazione più vitale rispetto alla studio Tv o a quello della radio, soprattutto dopo questo lungo periodo di pandemia».