Salamelle, hamburger, spiedini, costine, ma anche tutti i tipi di salumi stagionati e cotti. È tutto quello che offre LevisSalumi srl di Cislago, ovvero tutto l’occorrente che serve a sagre e feste per una perfetta riuscita delle varie iniziative estive. «Il settore sembra si stia riprendendo dopo due anni di fermo dovuti alla pandemia – spiega Emiliano Levis, titolare dell’azienda che prosegue l’attività del padre iniziata negli anni ’70 -. Finalmente a poco a poco riprende la vita sociale, anche con feste e sagre, che da sempre seguiamo con molta attenzione e passione».

LevisSalumi si trova nella zona industriale di Cislago, dove si è trasferito circa 15 anni fa. In questo lasso di tempo i dipendenti sono passati da 2 a 12 persone. Ancora oggi, oltre a Emiliano, vi lavorano ancora anche il padre Giovanni e la madre Camilla. «Prima del Covid servivano decine di feste e sagre ogni settimana, coprendo un’area che va dal varesotto, al comasco e al milanese, arrivando anche a coprire una parte del Piemonte – racconta Emiliano -. Adesso sembra che l’attività stia riprendendo e noi siamo pronti con la nostra offerta selezionata».

«La nostra specialità sono i prodotti per la griglia, utilizziamo solo carne di origine italiana, senza allergeni, con utilizzo di spezie preparate da noi – prosegue -. Prepariamo tutto con ricette nate da mio padre e cerchiamo sempre di abbinare tradizione e qualità con innovazione e cercando di seguire anche l’andamento del mercato. Per esempio oltre alle classiche salamelle, facciamo anche quelle già pronte, pelate, per la griglia. Poi abbiamo la vasta gamma per hamburger, spiedini, costine, che siamo abituati a servire in grandi quantità. La gamma non si ferma qui: produciamo e serviamo anche tutti i tipi di saluti stagionati e cotti. Rispetto alle nuove tendenze, come quella del BBQ, abbiamo anche a disposizione tutti i tagli di suino: ribs e pulled pork».

«Siamo un’azienda famigliare e abbiamo scelto di servire anche il piccolo dettaglio, per garantire un servizio di qualità – continua Emiliano -. Siamo fuori dalla grande distribuzione per scelta, per stare vicini alle realtà territoriali, dando prodotto e servizio. Il territorio è molto importante per noi: scegliamo materie prime selezionate che ci permettono di arrivare a prodotti di qualità, curando ogni fase della lavorazione e tenendo una filiera molto corta».

L’attività e cresciuta molto anche con i privati cittadini, che possono recarsi allo spaccio aziendale aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato (qui tutte le info). Chiunque può scegliere i prodotti oppure ordinarli direttamente per telefono (02 9638 0196) o mail a info@levisalumi.it.