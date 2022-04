E’ tempo di piantare: i consigli per un orto sano, generoso e colorato

Le giornate si allungano e si fanno più calde e per chi è appassionato di orto inizia la stagione più divertente, con tanti lavori da fare, godendosi ore e ore all’aria aperta.

Scopriamo dunque qualche consiglio dello staff di Nicora Garden per i lavori da svolgere in questa stagione e per scegliere al meglio le verdure che tra pochi mesi potremo gustarci a tavola.

La preparazione dell’orto

Dopo aver scelto il luogo in cui fare l’orto, assicurandosi che abbia una buona esposizione al sole, soprattutto per le piante che dovranno dare i frutti, come pomodori, peperoni, zucchine ecc. è il momento di mettersi all’opera. Il primo lavoro è quello più faticoso: la vangatura. Un lavoro che se ben fatto vi farà risparmiare tempo in seguito e darà una marcia in più alle vostre piantine. Si inizia con una bella pulizia rimuovendo erbacce e infestanti e poi si rivolta il terreno con la vanga o una motozappa. Una volta vangato si deve procedere alla concimazione, spargendo sulle zolle un concime organico a base azotata, come lo stallatico in pellet o sfarinato, che nutre il terreno e lo rende più arioso e leggero agevolando il lavoro delle radici.

E’ questo il momento di decidere come strutturare l’orto, definendo le prose necessarie alle coltivazioni che avete in programma. Si può ora rastrellare, operazione che permette di rimuovere sassi ed erbe rimaste e di interrare il concime. Eseguendo le prose bisogna avere cura di lasciare tra una e l’altra uno spazio di circa 40 cm necessario per muoversi agevolmente nelle successive operazioni di cura dell’orto e raccolta.

La scelta delle piante

E’ giunto il momento di mettere in terra le piantine, sistemando quelle più bisognose di sole – quelle che dovranno fare frutti – in una posizione ben esposta (6 ore di sole al giorno) e lasciando l’eventuale mezz’ombra a insalate, coste ed erbette.

Per quanto riguarda l’acquisto delle piantine conviene valutare quelle innestate. Costano leggermente di più ma garantiscono risultati migliori in quanto essendo già innestate su un porta innesto selvatico o comunque più resistente, crescono e producono più in fretta, hanno una resa migliore in termini di produzione e sono meno soggette a malattie.

Le piante amiche

Nella scelta delle piante e della posizione in cui metterle, conviene sempre tenere presente le consociazioni. Ci sono infatti “piante amiche” che crescendo vicine si aiutano reciprocamente in vari modi: tenendo lontani gli insetti nocivi e attirando quelli utili, arricchendo il terreno di sostanze utili all’una e all’altra, e in alcuni casi anche migliorando il sapore degli ortaggi.

Un abbinamento consigliato, ad esempio è quello tra finocchi e cipolle, dove le cipolle rilasciano elementi che allontanano le larve parassite del finocchio. Altra accoppiata vincente è quella tra fagiolini e fragole, dove i primi arricchiscono il terreno di azoto con gran beneficio delle fragole. Per una prosa mista dal risultato sorprendente mettete insieme lattuga, fragole e rapanelli, un trio in grado di scambiarsi reciprocamente molti favori. Infine un classico in pentola ma anche nell’orto: l’abbinata pomodori e basilico, dove il basilico ha la capacità di migliorare il sapore dei suoi amici pomodori.

I fiori nell’orto

Se oltre all’orto amate il giardinaggio, sarà molto divertente e piacevole abbinare alle vostre verdure qualche pianta di fiori, con un duplice vantaggio: l’orto sarà più bello e colorato ma anche più vivo, grazie alla capacità di alcune specie di fiori di attirare insetti utili all’impollinazione e alla lotta ai parassiti, ma anche in alcuni casi – come il tagete – capaci di allontanare afidi e altri nemici dell’orto grazie alle sostanze che emanano. Alcuni fiori, poi, si possono mangiare, come quelli del nasturzio o della borragine che potranno colorare i vostri piatti.

L’orto sul balcone

Gustare verdure fresche e coltivate con amore non è un privilegio solo di chi possiede un giardino o ampi spazi di terra. Anche su un terrazzo si possono ottenere ottimi risultati. L’importante è avere un balcone o terrazzo che abbia almeno 4-6 ore di sole al giorno.

Per fare l’orto sul balcone bisogna valutare bene cosa e dove coltivare. Per piante che daranno i frutti sono necessari vasi grandi o cassette, mentre nei vasi più piccoli staranno benissimo insalate, piante a foglia e aromatiche. Dunque via libera a pomodorini, datterini e ciliegini che con i loro frutti di diverso colore sono anche molto decorativi. Anche peperoni e peperoncini crescono molto bene, soprattutto su balconi assolati, ma se c’è spazio si possono “osare” anche zucchine, cetrioli e fagiolini nani. Molto indicati, anche in spazi più piccoli e con esposizione a mezz’ombra tutte le piante da foglia, dalle insalate alle erbette, e alle aromatiche, dal basilico al rosmarino, fino alla raffinata santoreggia. Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alla concimazione e all’irrigazione, dal momento che nei vasi le radici sono costrette in uno spazio limitato e non possono andare a cercarsi da sole acqua e nutrimento.

I vantaggi dell’orticoltura

La fatica quando si decide di coltivare un orto non manca mai ma i benefici che se ne ricavano sono impagabili. Oltre a garantirci mesi di verdure fresche, sane e dal sapore ineguagliabile l’orto ci “costringe” a stare all’aria aperta, dandoci la possibilità di trascorrere ore a contatto con la natura, facendo attività fisica e trovando una fuga dallo stress. Benefici in termini di benessere fisico e psicologico che si accompagnano alla soddisfazione di portare in tavola il frutto del proprio lavoro.

