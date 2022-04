Tesseramento Anpi Luino, per l’occasione organizzata un’iniziativa benefica a favore dei profughi

Nell’ambito della campagna nazionale per il tesseramento Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), domenica 10 aprile gli amici della sezione Anpi Luino saranno presenti al Circolo Felice Cavallotti di Creva, dalle 9:00 a 12:00, per accogliere coloro che intendono rinnovare l’iscrizione o iscriversi per la prima volta all’associazione.

«La mattinata del tesseramento quest’anno sarà nobilitata da una grande iniziativa di solidarietà – fanno sapere dall’associazione – una vendita straordinaria di riso il cui ricavato andrà a favore dei profughi, in fuga dalla guerra o da un’immeritata povertà, che in condizioni disperate bussano alle nostre porte».

Perché rispondere all’appello di queste persone secondo l’Anpi significa «conferire al nostro quotidiano un valore aggiunto che ci riscatta da ogni grettezza e ci orienta verso mete di condivisione, rendendo tangibile l’affermazione, contenuta negli Atti degli Apostoli, “V’e più gioia nel dare che nel ricevere“».