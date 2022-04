“Through the eyes of a dog”: un crowdfunding per il docufilm italiano (e varesino) che racconta la guerra in Ucraina

In questi giorni un team italiano di professionisti nel settore televisivo e cinematografico – tra cui anche Anna Lapiccirella, nata e cresciuta a Varese – sta trattando la produzione di un documentario sulla crisi umanitaria in Ucraina causata dall’invasione russa.

Il documentario si chiamerà “Through the eyes of a dog” – di cui si può avere maggiori informazioni visitando questo link – un film che non vuole indagare le cause geopolitiche della guerra, ma piuttosto dare voce agli uomini e alle donne privati della propria vita, in viaggio verso mete ignote, cercando di sopravvivere, senza prospettive per il futuro.

La troupe farà base a Cracovia, in Polonia, per poi spostarsi con l’aiuto dei contatti che hanno in loco, verso il confine e i centri nevralgici dell’esodo come Przemyś e Medyka, città di snodo al confine con l’Ucraina.

Il documentario è totalmente autoprodotto – al momento stanno sostenendo economicamente le spese con le loro sole forze – ma un gesto d’aiuto da parte di chiunque senta la necessità di fare qualcosa in prima persona, sarà un passo in più per permettere a questo docufilm di raccontare la verità di questa situazione difficile.

Per sostenere questo progetto è possibile effettuare una piccola donazione– che oltre a servire coprire i parte le spese del film, vedrà il 10% devoluto ad una community solidale che aiuta le persone in difficoltà in Ucraina, Mercato Solidale – a questo sito.