Tiziana Attardo è il nuovo direttore della Medicina Generale all’ospedale di Luino

La dott.ssa Tiziana Attardo è il nuovo Direttore della Medicina Generale dell’Ospedale di Luino. In servizio nell’ASST Sette Laghi dal gennaio 2021, nell’Hub Covid dell’Ospedale di Circolo, ha lavorato precedentemente come internista in diversi ospedali della Sicilia, la sua regione di origine.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita all’Università degli Studi di Catania, si è specializzata in Endocrinologia nello stesso ateneo, sempre con il massimo dei voti. Nel 2013 ha conseguito all’Università LIUC di Castellanza il Master in Clinical Governance in Medicina interna.

In particolare, la dott.ssa Attardo ha un’ampia esperienza nella gestione dei pazienti complessi e critici, nei pazienti settici, nei pazienti respiratori da sottoporre a ventilazione non invasiva (NIV) in modalità cpap e bi level e nei pazienti con scompenso cardiaco.

Durante l’ultimo anno, nell’Hub Covid di Varese si è occupata di pazienti covid positivi ad alta complessità e ha prestato servizio anche nell’ambulatorio dedicato alla somministrazione degli anticorpi monoclonali. Numerose le procedure come paracentesi e toracentesi esplorative ed evacuative eseguite, anche in urgenza.

Si è occupata anche degli ambulatori di medicina interna, di Diabetologia e di Endocrinologia, garantendo ai pazienti trattamenti in linea con le più attuali linee guida ed assicurando l’erogazione di farmaci innovativi e presidi attraverso la compilazione di piani terapeutici. Si è particolarmente occupata dei pazienti tireopatici, forte della sua formazione endocrinologica, maturando anche una expertise ecografica ed erogando almeno 500 agoaspirati di noduli tiroidei.

la dott.ssa Attardo è membro della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) dal 2001, dove ha ricoperto cariche nazionali e regionali. E’ inoltre referente regionale per la Lombardia della Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità (SIMDO).