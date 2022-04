Torna a Luino il festival internazionale di poesia “Tramontana di Versi” diretto da Silvio Raffo

Torna a Luino con il tema “La bellezza salverà il mondo” l’8° edizione del festival internazionale di poesia “Tramontana di Versi” ideato dall’associazione luinese AISU-Insieme verso Itaca. A dirigerlo sarà il grande poeta, scrittore, critico letterario, traduttore e docente di italiano, Silvio Raffo.

L‘inaugurazione ufficiale si farà il 4 giugno ma il fitto programma che quest’anno arricchirà l’estate luinese è stato presentato, anche se non ancora in modo dettagliato, lo scorso 9 aprile presso Palazzo Verbania. A tenere l’incontro Patrizia Martino, presidente dell’associazione AISU-Insieme verso Itaca, Valeria Valentini, del direttivo, e Silvio Raffo in collegamento.

«Grazie perché questa è ormai una tradizione per Luino. Noi ci siamo insediati un anno e mezzo fa e abbiamo subito abbracciato volentieri questa iniziativa. E’ un qualcosa che unisce la città e permette ad altre persone di venire a Luino con la “scusa” del Festival», ha commentato l’assessora alla Cultura e al Turismo Serena Botta.

«Perché il tema “La bellezza salverà il mondo”? – ha esordito Patrizia Martino – perché ci richiama all’attenzione il senso più vero della bellezza, quello concreto, che si trova nelle cose che facciamo ogni giorno. Una bellezza che ci porterà verso una rinascita».

E quale modo migliore per rinascere, allora, se non attraverso l’arte intesa a 360 gradi? Quest’anno infatti si potranno inviare anche fotografie e dipinti e i più interessanti verranno esposti tra le vie di Luino, esattamente come succederà con tutte le poesie che parteciperanno all’8° edizione del concorso.

«In un momento storico come questo, che spero sia alla fine, molti sono stati atrofizzati, chiusi ulteriormente nelle loro gabbie, anche mentali. Ed è triste verificare come tante energie siano andate sprecate e spente. Solo l’arte, come la poesia e la musica, sono in grado di aiutarci, di farci passare dal prosaico al sublime. – ha aggiunto Silvio Raffo – Questo Festival non può quindi che rappresentare un evento positivo. Come avevo scritto in una quartina tempo fa “Siamo un mondo che muore. L’agonia è il privilegio della nostra sorte. Una cetra è sospesa sulle porte del vuoto: una ghirlanda di poesia”. Mi sembra che questo testo sia molto adatto – ha aggiunto – un agonia che si spera stia finendo a cui seguirà una rinascita, una rinascita che si respira attraverso la poesia. Ma come si fa a rinascere? Educandoci alla bellezza».

In linea con questo all’interno del Festival è infatti previsto uno spazio dedicato alle buone notizie, «Perché in questo periodo siamo sopraffatti da quelle brutti, che non ci permettono di vedere uno spiraglio di luce – ha continuato ancora Patrizia Martino – Dobbiamo invece cercare qualcosa verso cui tendere, una luce per riuscire a rinascere».

Per questa edizione, infatti, l’associazione AISU- Insieme Verso Itaca non darà spazio solo a poesie, dipinti e fotografie, ma anche a musica e a incontri con le scuole.

I diversi appuntamenti avranno luogo negli spazi più suggestivi della città, da Palazzo Verbania al centro storico di Via Cavallotti che, per l’occasione, grazie al suo comitato, si vestirà a percorso introduttivo di quello che sarà il Festival. E anche quest’anno, nel giorno dell’inaugurazione del concorso di poesia “Tramontana di versi”, le tre poesie migliori della scorsa edizione, verranno appese nell’angolo della poesia creato nel parco di Villa Hussy.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO DI POESIA

Le poesie, per un massimo di 5, dovranno pervenire entro e non oltre il 26 maggio o via e-mail a tramontanadiversi@gmail.com (in formato PDF) o tramite posta all’indirizzo AISU -piazza Libertà 22, Luino 21016 (VA).

Per consultare il regolamento, cliccare qui, mentre a questo link è possibile scaricare il modulo di iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare, in orario serale, al numero 335 6301142