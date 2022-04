Torna dove è nato il cortometraggio “Ad Occhi Aperti”, girato alla biblioteca Frera di Tradate

Lo scorso anno, in pieno lockdown, un gruppo di studenti dello IED di Milano ha girato un cortometraggio dal titolo “Ad occhi aperti”, liberamente ispirato al racconto “Le notti bianche” di Dostoevskij, utilizzando come location la biblioteca Frera di Tradate, che è rimasta a loro totale disposizione per 4 giorni nella seconda metà di febbraio.

Il gruppo di ormai ex studenti si è reso disponibile a presentare il film e dialogare con il pubblico sabato 7 maggio, alle ore 16:00 in sala eufonica Frera.

Per coloro che non potranno essere presenti sabato 7 ma sono curiosi di vedere il film, per tutta la settimana dal 9 al 14 maggio, si potrà visionare in biblioteca negli orari di apertura al pubblico: gli operatori al banco di prestito saranno lieti di accompagnarli in sala per la visione.

E’ un’occasione per tornare in sala eufonica, la piccola sala cinematografica della biblioteca che finalmente torna a essere a disposizione del pubblico dopo un lungo forzato periodo di chiusura.