Tramama propone Semi di sapere: incontri su benessere e maternità

Dopo cinque anni di inattività torna l’associazione Tramama e assieme alle professioniste dello Studio ostetriche Montallegro propone “Semi di sapere”, un ciclo di cinque incontri su benessere, guarigione, consapevolezza e prevenzione. Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina negli spazi dell’associazione in via del Cairo 26 a Varese.

Il primo appuntamento è per il 23 aprile alle ore 9 con l’ostetrica Elisa D’Angelo per parlare di “Portare i piccoli: amore e contenimento”.

«L’associazione Tramama è nata 20 anni fa da un gruppo di genitori che si erano conosciuti alla Casa maternità Maternità di Montallegro e volevano mantenere uno stile di vita fatto di incontri e di educazione alla salute e confronto anche dopo il puerperio», racconta Marta Campiotti, fondatrice dello studio Ostetriche Montallegro.

Dopo gli anni di pandemia e il trasferimento delle ostetriche di Montallegro a Varese Tramama è stata rifondata come punto di riferimento per le mamme, i papà e il benessere dei loro bambini e debutta con Semi di sapere.

Di seguito il programma del breve ciclo di incontri, a partecipazione gratuita per i tesserati.

Sabato 23 aprile, ore 9-11

Portare i piccoli: contenimento e amore

con Elisa D’Angelo, ostetrica

Sabato 23 aprile, ore 9-11

Metodo Grinberg: calmare la mente e ritrovare il benessere

con Maria Satta, operatrice metodo Grinberg

Sabato 7 maggio, ore 9-11

I fiori di Bach: la nascita della consapevolezza

con Marta Campiotti, ostetrica

Sabato 14 maggio, ore 9-11

Arriva l’estate: in vacanza con i bimbi

con Vera Gandini, pediatra

Sabato 21 maggio, ore 9-11

L’osteopatia: uno strumento di salute per il neonato

con Rebecca Giuliano, osteopata

Per ogni incontro è necessaria la prenotazione scrivendo a casamaternita.varese@gmail.com.

La partecipazione è gratuita per i tesserati. La tessera associativa di Tramama, genitori casa maternità di 10 euro è annuale.

Per maggiori informazioni consultare il sito casamaternitamontallegro.com.