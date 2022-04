Tre botteghe nuove per Villadosia: la comunità Exodus si apre al territorio

Dal marzo 2020 tutto è cambiato nel contesto della comunità 4Exodus di Villadosia a Casale Litta: gli ospiti e gli educatori hanno vissuto insieme per mesi 24 ore al giorno, un’esperienza che è stata più forte delle paure, delle fatiche, delle limitazioni. Un’esperienza forte, da cui sono scaturiti dei frutti inaspettati e straordinari.

GLI EFFETTI POSITIVI DELLA PANDEMIA: UN NUOVO LEGAME DELLA COMUNITÀ CON VILLADOSIA

La pandemia ha insegnato infatti che una comunità terapeutica può lavorare a favore del territorio e della cittadinanza: i primi passi sono stati fatti durante gli auguri pasquali del 2020 quando è stato consegnato al vicinato il primo “dono” degli ospiti, gesto che ha dato vita al settimanale “Giro dei Vicini“, momento realizzato ogni giovedì con la consegna di piccoli “pensieri” (biscotti, focacce, eccetera), molto gradito dagli abitanti di Villadosia. «E’ stata poi creata una bella e significativa esperienza anche con l’Associazione “Goccia dopo Goccia” di Villadosia – spiegano i volontari – ogni martedì consegniamo loro la nostra pizza per il pranzo e settimanalmente due ragazzi della comunità partecipano alle attività laboratoriali della scuola d’infanzia come maestri d’arte per il legno».

Grazie alla sinergia venutasi a creare con il Comune di Casale Litta, infine, i ragazzi della Comunità sono stati inoltre coinvolti per la pulizia del paese (due/tre volte alla settimana) e per la manutenzione del cimitero, della piazzetta e taglio erba della scuola elementare. mentre a fine estate si è svolta la prima edizione della Festa in Cascina: tre giorni di buon cibo, musica e la possibilità di visitare la cascina, che ospita la nostra comunità. Per noi questo ha rappresentato un momento di incontro importante, specialmente a seguito del difficile periodo pandemico e di chiusura da cui arrivavamo e che pertanto vorremmo mantenere come appuntamento annuale per il territorio»

DALLA PIZZA ALLA FALEGNAMERIA, TRE BOTTEGHE EXODUS PER IL TERRITORIO

Ma il tempo “sospeso” del lockdown è servito ad Exodus anche per progettare la realizzazione di un sistema di “botteghe”, attività economiche del settore ristorazione, falegnameria e servizi nel quale acquisire competenze da spendere all’interno del mercato del lavoro, in collaborazione con il mondo dell’imprenditoria.

E’ nato così il “Laboratorio Artigianale di Produzione di Pizze & Focacce”: da marzo 2020, il forno a legna nel cortile della comunità è servito infatti prima a sperimentare pizze e focacce da mangiare insieme, poi è diventato un’opportunità educativa, formativa e di reinserimento lavorativo per i ragazzi e un’occasione di scambio con il vicinato ed il territorio che ha portato, a novembre 2020, all’apertura del “Laboratorio di Pizza e Focacce 4Exodus Villadosia – Pizzeria d’asporto con consegna a domicilio”. Nella pizzeria d’asporto ciascun ragazzo è impegnato in una mansione ben precisa: chi si occupa dell’impasto, chi del condimento, chi prepara il forno e la legna, chi i cartoni per il confezionamento, chi si occupa delle consegne a domicilio, tutto sotto la supervisione degli educatori che stimolano la partecipazione, la collaborazione, la costanza, supportano fatiche, e che gestiscono i momenti di difficoltà.

A partire da dicembre 2021, la comunità ha dato vita inoltre ad un altro laboratorio artigianale, quello dedicato alla “produzione di prodotti da forno e di pasticceria”, progetto che nasce con l’obiettivo sia di dare spazio alla valorizzazione di competenze di alcuni ospiti, sia di garantire ulteriori opportunità di reinserimento lavorativo.

Infine è arrivata la Bottega “RI.FA. – Riuso e Falegnameria” laboratorio di falegnameria e riciclo creativo dei materiali recuperati per realizzare manufatti che, espressione delle capacità artistiche degli ospiti, vanno a sostenere il progetto stesso e le attività correlate.

Non è però finita qui: Osservando le competenze delle persone accolte e nel tentativo di dare risposta alle tante piccole richieste che arrivavano dal territorio, la comunità ha pensato di lanciare anche i “servizi di prossimità”: sgomberi, traslochi, imbiancature, tinteggiature, giardinaggio, piccole manutenzioni.

«La nostra comunità è il luogo dove vengono vissuti rapporti autentici e dimensioni essenziali della vita: tutto quello che viene sperimentato può dare senso alla vita intera – commentano i volontari di Exodus – L’obiettivo primario è quello di garantire un nuovo stile di vita orientato ad una completa autonomia e favorire attività di reinserimento lavorativo, che aiutino i nostri ospiti a ritrovare dignità e a realizzarsi come uomini integrandosi all’interno della società».