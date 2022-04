Tre serate per conoscere la rete sanitaria territoriale: un corso del Comune e Federfarma per i farmacisti

Tre serate di aggiornamento e formazione. Sono quelle proposte dal Comune di Varese e Federfarma ai farmacisti della città e dei comuni limitrofi. La pandemia ha messo in evidenza il valore della capillarità di questi presidi che spesso svolgono un ruolo di consulenti, quando non aiutano concretamente nelle attività siano esse sanitarie o burocratiche ( prenotazione di visite specialistiche, documenti per l’esenzione, ecc).

La campagna di prevenzione dell’ultima forte ondata pandemica ha coinvolto anche i farmacisti che si sono resi disponibili a effettuare i tamponi : « Milioni di esami eseguiti senza i quali non si sarebbe potuto sostenere il ritmo – commenta il dottor Luigi Zocchi Presidente di Federfamra Varese – Senza dimenticare il nostro ruolo nella parte più squisitamente burocratica per il rinnovo delle esenzioni, e , in futuro, l’incarico come sportello per la scelta e revoca dei medici di medicina generale. Noi siamo un presidio sempre aperto e capillare, a cui i cittadini si rivolgono per avere informazioni, consigli, aiuti. Questo corso vuole dare una panoramica della complessità della rete sociosanitaria esistente. Ci sono colleghi giovani a cui sfugge la globalità e che, in tre serate, potranno acquisire informazioni per meglio assistere i cittadini nelle proprie necessità».

L’idea è partita dal consigliere comunale di Varese Guido Bondoli, un passato ( ma anche un presente) di medico ospedaliero che ha trovato nel sindaco Galimberti un alleato: « Il contributo dato dal sistema delle farmacie durante la pandemia è stato fondamentale. Come amministrazione siamo sempre al fianco degli operatori sanitari» ha commentato il sindaco.

L’obiettivo che si pone il corso di 3 serate è quello di condividere il più possibile informazioni per costruire una rete al servizio del cittadino: « Spesso gli stessi operatori non hanno idea della complessità – spiega il consigliere Bonoldi – in questo modo diamo una panoramica. Nelle tre serate verranno presentati i diversi ambiti nei quali si articola la rete dei servizi sanitari sul territorio. Tale conoscenza rappresenta uno strumento importante nell’attività di counseling che i farmacisti di fatto svolgono a favore dei loro clienti».

Alle tre serate, che si svolgeranno a Villa Cagnola a Gazzada, ha aderito una settantina di addetti, farmacisti ma anche operatori.

Il programma

PROGRAMMA 1° serata – mercoledì 6 aprile 2022

Orario: 19:30 – 20:00

ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI E SALUTO DELLE AUTORITA’

Sessione 1

INTRODUZIONE AL CORSO a cura del dott. Luigi Zocchi e del dott. Guido Bonoldi

Orario: 20:00 – 20:20



Sessione 2

LA RETE DELL’EMERGENZA – URGENZA a cura del dott. Massimo Bianchi

Orario: 20:20 – 21:10



Sessione 3

LA MEDICINA GENERALE E LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI a cura della dott.ssa Giovanna Scienza

Orario: 21:10 – 22:00

Sessione 4

I SERVIZI PSICHIATRICI a cura del dott. Nicola Poloni

Orario: 22:00 – 22:50

Sessione 5

CONCLUSIONI, CONFRONTO E DIBATTITO, VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Orario: 22:50 – 23:30

2° serata – mercoledì 13 aprile 2022

Sessione 1

LE CURE PALLIATIVE a cura del dott. Carlo Grizzetti

Orario: 20:00 – 20:45

Sessione 2

PROTESICA ED INVALIDITA’ a cura della dott.ssa Anna Malesci

Orario: 20:45 – 21:30

Sessione 3

I SERVIZI PER LA DISABILITA’ a cura del dott. Franco Radaelli

Orario: 21:30 – 22:15

Sessione 4

ADI, RSA aperta e centri diurni a cura della dott.ssa Stefania Lanza

Orario: 22:15 – 23:00

Sessione 5

CONCLUSIONI, CONFRONTO E DIBATTITO, VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Orario: 23:00 – 23:30

3° serata – mercoledì 20 aprile 2022

Sessione 1

I NUOVI SERVIZI PREVISTI DALLA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA E DAL PNRR a cura del dott. Ivan Mazzoleni

Orario: 20:00 – 20:50

Sessione 2

I CENTRI MEDICI PRIVATI ACCREDITATI a cura del dott. Guido Garzena

Orario: 20:50 – 21:40

Sessione 3

I CONSULTORI FAMILIARI a cura del dott.ssa Cristina Frascoli

Orario: 21:40 – 22:30

Sessione 4

CONCLUSIONI CON CONFRONTO E DIBATTITO

Orario: 22:30 – 23:00

Sessione 5

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Orario: 23:00 – 23:30