Treviso ha le spalle al muro: match da non sottovalutare per la Openjobmetis

È una partita ricca di trappole quella che la Openjobmetis si appresta a giocare sul terreno amico della Enerxenia Arena contro la Nutribullet Treviso, con palla a due che sarà sollevata alle ore 19 di domenica 10 aprile.

Il bel momento di forma dei biancorossi, tornati a vincere da corsari a Brindisi la scorsa settimana, sulla carta fa da contraltare alla situazione dei veneti, in crisi di risultati da tempo: una sola vittoria nelle ultime sei gare per i biancoazzurri che – dopo una bella prima parte di campionato – si sono ritrovati appena al di sopra della zona retrocessione. Ma proprio da questo punto iniziano le “tagliole” per la Openjobmetis di coach Roijakkers.

La Nutribullet, spalle al muro, sa innanzitutto di non poter più sbagliare anche per via di un calendario poco favorevole: quella di Masnago è una delle partite che Treviso può provare a sfruttare per risalire. Proprio per questo la società della Marca ha deciso, in settimana, di dare una sterzata in panchina: via Max Menetti, che nelle ultime stagioni aveva fatto molto bene, dentro un grande ex (in campo) dell’era Benetton. Quel Marcelo Nicola che disputerà un derby argentino a distanza con Luis Scola e che soprattutto torna sul parquet che lo vide protagonista in negativo del famoso episodio della gomitata con cui ruppe il naso a Gianmarco Pozzecco nella serata (gloriosa) dell’11 maggio 1999. Il pubblico lo attende al varco e promette un clima bollente, ma attenzione perché proprio in questi casi c’è il rischio di fomentare la reazione (sportiva) degli avversari.

Inoltre, con il cambio di allenatore, c’è la possibilità che alcuni giocatori riescano a dare la classica scossa, soprattutto quelli che erano entrati in rotta con Menetti. Su tutti Henry Sims, pivot che era stato anche messo fuori rosa ma che ha le qualità fisiche e tecniche per lasciare il segno in una partita di Serie A. Vedremo se per lui Roijakkers ha in mente qualche tranello come quello teso al Perkins di Brindisi, neutralizzato dalla “mossa-Vene” dopo aver tenuto in scacco a lungo la difesa biancorossa. Attenzione, poi, al lituano Tomas Dimsa, transitato da Varese quattro anni fa senza lasciare il segno ma protagonista di un campionato da 12,6 punti e il 41,2% nel tiro pesante.

Di certo Ferrero e compagni potranno finalmente contare su un fattore campo a livello pre-covid: oltre 4mila i tifosi attesi alla Enerxenia Arena, come non accadeva dal gennaio di due anni fa. Un entusiasmo tangibile (tanti i mini-abbonamenti per le ultime quattro gare interne già acquistati) che il raid vincente di Brindisi ha sicuramente alimentato. Attenzione – altra trappola da svicolare – a non pensare che in quella cornice tutto potrà andare bene, e il match con Pesaro insegna. Questa Varese, straordinaria senza alcun dubbio, per vincere ha sempre bisogno di far girare al meglio il proprio motore: non a caso la squadra di Roijakkers ha vinto solo due partite con oltre 10 punti di scarto (+12 con Cremona, +11 a Venezia).

Dall’infermeria biancorossa l’unico dubbio riguarda Matteo Librizzi che si è leggermente distorto una caviglia durante l’allenamento del venerdì. Il giovane esterno proverà a stringere i denti nella rifinitura di domenica mattina, poi starà a Roijakkers e allo staff medico prendere una decisione ed eventualmente metterlo in campo. Incrociamo le dita.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale attraverso il consueto liveblog al quale il pubblico può partecipare scrivendo nello spazio commenti o usando l'hashtag #direttavn su Twitter o Instagram.