Una tribuna dello Speroni dedicata a Pippo Taglioretti, recordman di presenze con la Pro Patria

L’assessore allo Sport Maurizio Artusa ha proposto alla giunta di intitolare la tribuna laterale bianca dello stadio comunale “Carlo Speroni” all’ex difensore della Pro Patria Giuseppe “Pippo” Taglioretti, recordman di presenze con 389 gare di campionato giocate con la maglia bianco blu, scomparso lo scorso 12 gennaio.

Un’intitolazione che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Pietre vive”, con la quale l’Amministrazione negli ultimi anni ha contraddistinto numerosi luoghi pubblici per tenere viva la memoria di personaggi di particolare valore anche a beneficio delle giovani generazioni.

In questo caso, Giuseppe Taglioretti è stato individuato come emblema del senso di appartenenza alla comunità sportiva, un esempio per i giovani che, anche a seguito del periodo emergenziale, perdono sempre più spesso l’interesse ad avvicinarsi all’attività sportiva, sia nella veste di praticanti che in quella di spettatori.