“Troppi controlli al mio locale”: la protesta dell’esercente nel centro di Varese

Le difficoltà di sempre che vive ogni piccolo imprenditore, legate alla necessità di conquistare una clientela in centro a Varese, che vanno a braccetto con l’esigenza di rifarsi una vita e cambiare città per riprovarci. Le cose che pian piano ingranano, e poi arriva la tegola del Covid. A cui si aggiunge nell’ultimo periodo una sorta di escalation legata a controlli a raffica da parte delle forze dell’ordine che a locale pieno arrivano, controllano, e poi se ne vanno, fra le facce sbigottite dei clienti, e, in alcuni casi, dei fornitori.

Con una domanda che lascia l’amaro in bocca: «Perché solo a me?». È la situazione che un esercente del centro di Varese ha deciso di esternare, portando alla luce un problema che si mischia con la difficoltà della ripresa dopo la pandemia, e a tutti ciò che ne consegue a livello di disagio sociale.

«Perché» si chiede il gestore del bar, «continuare a fare richieste su richieste di documentazione, o cercare il cavillo – senza peraltro trovare nulla fuori posto – quando esistono ben altre problematiche da affrontare in questo periodo che stiamo vivendo?».

L’esercente preferisce non comparire con nome e cognome, ma l’attività è quella che si incontra fra gli scorci del centro storico di Varese in via Albuzzi, nel salotto buono della città, letteralmente a un passo dal Corso Matteotti. Ultimo controllo, quello eseguito nel pomeriggio di ieri, giovedì. Esito del verbale: nessuna irregolarità amministrativa. «Una vicenda che sta assumendo carattere vessatorio» dice, il legale del Bar Varesinho, l’avvocato Carmen Botta che segue l’esercente nelle pratiche e che sta valutando quali eventuali azioni intraprendere per difendere il suo cliente.