Turismo e impresa, due classi dello Zappa di Saronno protagoniste a Ville Ponti

Questa mattina (giovedì 28 aprile) due quinte indirizzo turistico dell’Istituto Tecnico Zappa di Saronno, accompagnate dal vicepreside Franco Formato, e dalle professoresse Mariassunta Miglino e Monica Zugarini, hanno partecipato a Ville Ponti a Varese al convegno “Fare impresa è un’impresa”.

Le due quinte del corso A Turistico e C Turistico si sono distinte per i risultati raggiunti nel lavoro svolto nell’ambito PCTO scolastico.

Per la 5^C indirizzo turistico hanno ricevuto l’attestato di merito 12 studenti suddivisi in 2 gruppi che si sono classificati ottavi e noni a livello nazionale con Italia Nostra, presentando un lavoro su un itinerario sostenibile in Lombardia.

Per la 5^ ATur un gruppo di 5 ragazzi si è classificato al primo posto a livello provinciale su 300 concorrenti con la presentazione di un lavoro per Sodalitas su un progetto che prevede la creazione di una start up.

La scuola si congratula per l’impegno e la partecipazione.