Turismo e gemellaggi: Regione Lombardia e Tunisia si incontrano

Il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia e segretario generale di AICCRE Lombardia Carlo Borghetti ha accolto questa mattina a Palazzo Pirelli una delegazione tunisina guidata dal Ministro del Turismo Mohamed Moez Ben Hassinen e composta dall’Ambasciatore di Tunisia in Italia Moez Sinaoui, dal Console Generale della Tunisia a Milano Khalil Jendoubi, dal Direttore Ente Nazionale Tunisino per il Turismo per l’Italia Souheil Chaabani e dal Responsabile di Milano dell’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo Abdelamelek Behiri.

Durante l’incontro promosso da AICCRE Lombardia (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), la presidente Milena Bertani ha proposto di avviare gemellaggi tra i Comuni lombardi e quelli tunisini per costruire programmi comunitari condivisi nel settore turistico. È stato evidenziato l’impegno nella destagionalizzazione, nella riscoperta dei borghi antichi e nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico dei piccoli territori.

«Come Consiglio regionale della Lombardia per quanto di nostra competenza affiancheremo AICCRE Lombardia e le istituzioni della Tunisia nel percorso volto allo sviluppo dei territori. Spero che la ripresa in campo turistico, resa incerta dalla guerra, possa sbloccarsi al più presto per riprendere anche in questo i collegamenti tra il nostro e il vostro Paese», ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Borghetti.

«La Lombardia è la terza regione in Italia per importanza nel settore turistico. Nel 2019, prima della pandemia, sono stati registrato 40 milioni di turisti, 11 milioni solo a Milano. Speriamo che questa guerra termini al più presto per motivi umanitari prima di tutto e anche per riavviare un settore così importante», gli ha fatto eco il Presidente della Commissione consiliare Attività Produttive Gianmarco Senna nel suo intervento.

L’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), con sede in Roma, è l’unica associazione nazionale che raccoglie in modo unitario tutti i livelli degli enti territoriali.