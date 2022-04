I turisti di Pasqua, gli animali disorientati di Angera e il ribaltamento della canoa nel podcast del 19 aprile

Le principali notizia di martedì 19 aprile

Circolazione ferroviaria interrotta per circa due pre a causa di una donna che minacciava di buttarsi dal ponte tra Malnate e Varese. La donna è stata convinta dai vigili del fuoco a desistere dal tragico gesto. Gli agenti della Polfer hanno portato in salvo la donna e svolto i rilievi di rito.

Volpi, cinghiali, scoiattoli ma anche cervi e cerbiatti che, disorientati e spaventati, si allontanano dai boschi. Per la fauna del territorio di Angera e Ranco, quelle appena trascorse sono state giornate drammatiche. Il vasto incendio che dalla serata di venerdì 15 aprile ha interessato la collina di San Quirico, ha distrutto gran parte della vegetazione del territorio e di conseguenza il rifugio e l’habitat di molti animali selvatici. Anche le operazioni di spegnimento hanno influito sulla vita e le abitudini di questi esemplari. Nelle ultime ore, diversi sono stati gli avvistamenti anche vicino alle strade e ai centri abitati. Il vicesindaco di Angera, Marco Brovelli, agente della polizia locale di Ranco ha rinnovato a VareseNews l’appello alla prudenza soprattutto per gli automobilisti che viaggiano negli orari serali e notturni

Disavventura per un uomo di 79 anni, soccorso dai vigili del fuoco al largo della Schiranna. L’anziano si è ribaltato mentre con la sua canoa stava attraversando il lago di Varese. Il canoista è stato ripescato dai vigili del fuoco e dal personale del Soccorso Alpino Fluviale . È quindi stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Varese: per lui un colpo di freddo a causa della temperatura dell’acqua, oltre allo spavento.

Un detenuto ha aggredito un agente e distrutto l’ambulatorio medico. È accaduto lunedì di pasquetta alla casa circondariale di Busto Arsizio. La denuncia arriva da Calogero Lo Presti sindacalista della FP CGIL Lombardia che ha espresso solidarietà al personale carcerario. L’uomo, con disturbi psichaitrici, già nei giorni precedenti aveva danneggiato la sua cella.

Il ponte pasquale ha registrato il ritorno dei turisti nel varesotto. In particolare è stato preso d’assalto il sacro monte. Soddisfatta la vicesindaco e assessore del Comune di Varese Ivana Perusin: “ In questi giorni sono stati molti i segnali positivi: il tutto esaurito nella maggior parte delle strutture e la presenza importante di turisti stranieri con pernottamenti di più giorni sono il segnale del fatto che i visitatori abbiano scelto la nostra città come destinazione turistica, non solo come meta di passaggio».

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify