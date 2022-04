Ubriaco, litiga con la moglie a Somma Lombardo e spintona i Carabinieri. Arrestato

I Carabinieri di Gallarate sono intervenuti in un’abitazione di Somma Lombardo nella serata di ieri, mercoledì, su chiamata dei vicini di casa che avevano udito le urla dell’uomo a cui la moglie non voleva aprire la porta. Temendo che la lite famigliare potesse degenerare hanno allertato le forze dell’ordine che sono giunte sul posto in pochi minuti trovando il 37enne alterato dall’alcol che ha iniziato ad inveire contro i militari, spintonandoli.

Riportato alla calma è stato arrestato e condotto in caserma dove ha passato la notte per sbollire la sbornia. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale è comparso questa mattina in udienza a Busto Arsizio dove è stato processato per direttissima dal giudice Giulia Pulcina che ha convalidato l’arresto. L’uomo, difeso dall’avvocato Alberto Talamone, non risultava avere precedenti di alcun tipo e nessuna denuncia per maltrattamenti. Per lui è stato deciso l’obbligo di firma per una volta alla settimana, per un mese, e una nuova udienza per la scelta del rito alternativo a giugno.