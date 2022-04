Uccide la compagna e si toglie la vita, il sindaco di Dormelletto: “Increduli e scossi per ciò che è successo”

“È difficile trovare le parole per descrivere il lutto che stamattina ha colpito la nostra Comunità. Siamo tutti increduli e scossi per ciò che è successo. È venuta a mancare tragicamente una donna dolce, buona, gentile. Ben voluta da tante persone che la conoscevano. Il dolore delle famiglie è immenso. Tutta l’Amministrazione è vicina ai familiari di Sonia, per cui sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale. Il Sindaco, Lorena Vedovato”.

Questo il messaggio del primo cittadino di Dormelletto sulla pagina Facebook del Comune, in seguito al dramma che ha colpito il paese sul Lago Maggiore, nella giornata di martedì 26 aprile.

Sonia Solina, 49 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, in un lago di sangue. Ad ucciderla sarebbe stato il compagno Filippo Ferrari che in seguito si è ucciso. Il corpo è stato trovato sotto un ponte per la strada per la Valgrande, a San Bernardino Verbano.