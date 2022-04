Ultimi giorni per “Quadri D’Antan”, l’esposizione per aiutare l’Ucraina

Ultimi giorni del Temporary Store organizzato da Avsi per l’Ucraina. Fino al 24 aprile è possibile partecipare a Quadri D’Antan, la vendita di quadri di diversi autori, donati dai gallaratesi, il cui ricavato andrà a sostenere i profughi ucraini.

Dal 24 febbraio 2022, giorno di inizio dei bombardamenti russi sulle città ucraine, AVSI si è attivata per gli interventi

di prima emergenza nelle zone di confine di arrivo e transito dei rifugiati ucraini in Polonia, Romania, Moldavia e

Ucraina: in Polonia collabora con AVSI Polska ed è in partenariato con Caritas Lublino e con le municipalità di Chelm e

Wegrow; in Romania opera in collaborazione con Asociația FDP – Protagonisti in educatie – e in partnership con le

organizzazioni Fara e KAIROS oltre che con le municipalità di Suceava e Galați; in Moldavia collabora con Fundatia Regina Pacis, ente della Diocesi di Chisinau; in Ucraina sostiene la Caritas di Leopoli nell’aiuto agli sfollati interni.

AVSI è anche attiva in Italia in collaborazione con le istituzioni locali e nazionali e con altre organizzazioni del Terzo

Settore per le attività di accoglienza e integrazione dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

Temporary Store

Dal 9 al 24 aprile

Tutti i giorni (eccetto Pasqua e Lunedì dell’Angelo) 10:00- 12:30/17:00 – 19:30, Via Manzoni, 10 (Negozio ex Liverani) a Gallarate.