Un altro arresto dei carabinieri di Luino per spaccio nei boschi

I carabinieri della compagnia di Luino hanno arrestato nella giornata di martedì 12 aprile un uomo accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione antidroga per contrastare lo spaccio nei boschi nel nord della provincia di Varese afflitti da anni dalla problematica di un fitto commercio di ogni genere di stupefacente che di volta in volta si sposta in zone boschive fuori mano e attira sul posto i clienti attraverso un sistema di messaggistica che sfrutta i social network.

L’attenzione da parte dei carabinieri a questo tipo di problematica riguarda un’attività che ha dato di recente i suoi frutti: solo una settimana fa si è verificato un blitz a Brenta, in località San Quirico, dove i militari di Luino hanno arrestato due marocchini di 27 anni trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, ma anche di una pistola Taurus calibro 38 e di alcune munizioni, oltre a diverse Roncole e coltelli a serramanico che servivano ai pusher per imporre la loro presenza nei boschi dello spaccio.

In questo frangente una terza persona ritenuta vicina ai due spacciatori era riuscita a fuggire. La convalida dell’arresto avvenuto ieri avverrà nella giornata di giovedì in tribunale a Varese.