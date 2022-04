Un altro derby per la Robur che ospita la Sangiorgese al Campus

Perso in modo netto il derby esterno con Legnano, la Coelsanus di coach Donati si prepara per la seconda sfida “territoriale” consecutiva, quella di sabato 2 aprile al Campus (ore 20,30) di via Pirandello contro la LTC Sangiorgese.

Una partita delicata: i “Draghi” sono infatti invischiati nella zona playout ma vogliono giocarsi tutte le proprie carte per provare a rincorrere la zona salvezza diretta. La Robur invece, con il beffardo KO di Cecina (prima ancora che con il match di Legnano dove il pronostico era per gli Knights) ha visto complicarsi un cammino fino a qui irreprensibile.

Il confine tra paradiso (playoff) e “basso purgatorio” (i playout tutti da scoprire) è davvero labile, perché nella fascia medio-bassa del girone A c’è molto fermento, con una Empoli risalita di forza e altre formazioni dal potenziale non del tutto esploso. Allegretti e compagni stanno vivendo proprio su quel margine e dovranno provare a sfruttare al meglio l’incrocio con una LTC che sino a oggi ha raccolto 7 vittorie a fronte di 13 sconfitte (e una partita da recuperare).

I gialloblu devono rompere il “tabù derby”, visto che con Legnano e Sangio sono arrivate sino a oggi solo sconfitte: all’andata i bluarancio si imposero 67-46 al PalaBertelli in una delle prove più “povere” della squadra di Donati in stagione. Tempi lontani, per fortuna, anche se sabato al Campus il coach roburino non avrà a disposizione Matteo Librizzi e Nicolò Virginio, diretti a Brindisi con la Openjobmetis. Motivo in più per stringere le maglie e dare tutto in una partita che vale una bella fetta di salvezza.