Un “bonus energia” da 1.500 euro ai dipendenti della Metallurgica Legnanese

Un “bonus energia” da 1.500 euro per aiutare i dipendenti a pagare le bollette. Succede a Rescaldina, alla Metallurgica Legnanese, dove il titolare Siro Della Flora ha deciso di inserire un contributo extra nelle buste paga, consegnate proprio oggi, 11 aprile, dei 42 lavoratori della storica azienda presente sul territorio dal 1969.

«In questo momento siamo pieni di lavoro – spiega il titolare Della Flora – Abbiamo commesse da tutta Europa e riusciamo ad assorbire i rincari dei costi dell’energia che, al contrario, pesano fortemente sulle famiglie dei nostri dipendenti. Non abbiamo fatto niente di speciale, semplicemente abbiamo dato loro un sostegno economico per far fronte a questo significativo incremento di costi».

Dopo dieci anni da dipendente alla Trafital, Della Flora ha dato vita alla Metallurgica Legnanese, oggi leader nel commercio di acciai speciali, laminati, forgiati, trafilati, pelati, rullati, rettificati, cromati, automatici e inox. Un’azienda che non ha mai smesso di crescere, nemmeno in un periodo di grande difficoltà per le imprese energivore con i costi dell’energia e delle materie prime alle stelle: «A breve – annuncia Della Frora – inaugureremo una nuova area da 15mila metri quadri che si andrà ad aggiungere a quella attuale che occupa un terreno da 35 mila metri quadri a Rescaldina».