Un calendario artistico per aiutare la Terapia Intensiva Neonatale di Varese

Questa mattina, giovedì 21 aprile, all’ingresso della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Del Ponte, Daniele Donati, Presidente dell’Associazione “Tincontro”, e due ostetriche artiste, Aurelia Serra e Carla Mangano, hanno consegnato al professor Massimo Agosti, Direttore del reparto e del Dipartimento Donna e Bambino dell’Asst Sette Laghi, i proventi di una raccolta fondi dedicata appunto alla Tin varesina.

Le due ostetriche, infatti, si sono fatte promotrici e organizzatrici della raccolta fondi dedicata alla Terapia Intensiva Neonatale, attraverso la realizzazione e vendita di un calendario artistico sull’allattamento nell’iconografia sacra in provincia di Varese. Il progetto è stato sostenuto e appoggiato dal Comune di Varese e dall’Associazione, raccogliendo la cifra di € 3150,00.

Aurelia Serra ha spiegato: «Condividere la gioia di guardare con tenerezza la figura materna nel più naturale dei gesti “allattare”, continua a sostenere la vita appena nata… la vita, l’armonia del dare e del ricevere, la ricchezza del legame mamma- bambino ci accompagna nello scorrere dei giorni e dei mesi. A volte però il percorso della gravidanza si interrompe prematuramente. La prematurità, dal latino prae-maturum è un evento che si verifica prima del tempo, in anticipo sui tempi normali, o comunque troppo presto. Neonato venuto alla luce tra la ventisettesima settimana e il termine della gravidanza. Acerbus: come un frutto. Precox (precoce) lutto, funerale prematuro. Per me la differenza va rintracciata nella stazione di partenza del proprio viaggio. È una prova delicata fatta di fragili equilibri, storie di tenacia, coraggio, dolore immenso, gioie, decisioni, speranze, rabbia, ironia. E di amore. Storie di vita e di morte. Ma soprattutto di vita. La vita appesa ad un filo, continue “montagne russe”, vita a cui i piccoli guerrieri si aggrappano con forza, con carattere, con resistenza, con resilienza. In questa forza il neonato mostra già l’adulto che potrà diventare».

«Trovare persone sensibili che sanno unire l’arte e la vita nella sua interezza è per noi fonte di ispirazione e spinta per proseguire nel nostro servizio di sostegno e supporto al reparto – dice il Presidente dell’Associazione Tincontro Daniele Donati -. Sostenere e rendere questi progetti “vivi”, permette di attivare incontri e stimolare le persone alla solidarietà concreta verso i bisogni contingenti del nostro territorio, ricco di strutture e professionisti sanitari che rappresentano l’eccellenza per noi e per i nostri Bambini. Un ringraziamento particolare a Carla e Aurelia per la fatica e la costanza nel portare avanti un progetto pieno di difficoltà nel raccogliere le giuste attenzioni ma che è riuscito ad ottenere un buon risultato, raccogliendo la cifra di €3150, che contribuirà al consolidamento dei progetti sponsorizzati dall’Associazione come la Musicoterapia e la Logopedia riabilitativa».

«A questo – hanno commentato le due artiste – si vogliono aggiungere i ringraziamenti verso tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: la professoressa Viotto (Storica insegnante di Storia dell’Arte a Varese) per il suo prezioso supporto artistico. (Le opere del calendario sono state scelte tra quelle presenti nel suo libro “II latte della vita”. Ringraziamo i mariti Alberto e Gianfranco per il supporto nella distribuzione. Non semplice visto il periodo che stiamo vivendo. Ringraziamo il Comune di Varese per averci gentilmente dato il patrocinio e chi ha concesso il logo: il collegio delle ostetriche della provincia di Varese, l’associazione ammira, l’associazione Tinontro, la tipografia Galli. E ringraziamo con commozione madre Rosella e le Sorelle Romite del Sacro Monte di Varese per la delicatezza del pensiero e della donazione: scarpine di lana fatte da loro per i super piccoli della Tin. Ringraziamo tutti coloro che hanno superato “il muro del suono, dell’indifferenza” e con empatia si sono anche solo per un attimo calati nel “sospeso” della Prematurità. Con tutte le sue sfumature. Grazie al latte di mamma, progetto sano di Natura e Vita».