Un consiglio straordinario a Varese per conoscere meglio l’emergenza Ucraina

Di fronte alla nuova emergenza in atto, con l’arrivo dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina anche sul territorio varesino, il Consiglio Comunale di Varese convoca per martedì 5 aprile alle 20.45 una riunione straordinaria aperta alla cittadinanza.

Ad aprire l’incontro ci sarà la testimonianza di Tatiana Zalizna, medico di Kiev, attualmente ospitata insieme ai due figli e la mamma da una famiglia, e la mediatrice culturale Oksana Fedyk.

L’incontro nasce dalla nota presentata da alcuni consiglieri di tutte le forze politiche in occasione del Consiglio comunale del 9 marzo, durante il quale è emersa l’esigenza di attivare una gestione coordinata per far fronte alle numerose necessità dell’accoglienza, ed è stato definito poi nella riunione dei Capigruppo in cui si si è deciso all’unanimità di convocare, in sostituzione della consueta seduta, un incontro mirato, rivolto alle istituzioni direttamente coinvolte nell’accoglienza e aperto ai principali enti del terzo settore impegnati in ambito umanitario e sociale. L’obiettivo è quello di mettere in campo una collaborazione a più livelli, attraverso una rete a supporto di questa nuova emergenza in atto.

All’incontro sono stati invitati i referenti di Prefettura, ATS Insubria, Ufficio scolastico provinciale, Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, Società Cooperativa Ballafon, Cooperativa Sociale Intrecci, Caritas Varese.

«Dalla gestione della pandemia abbiamo sperimentato l’efficacia di un’azione congiunta – spiega il sindaco Davide Galimberti – Fare rete è il primo passo per promuovere sforzi coordinati e rendere più efficace ogni azione. Importante l’adesione all’unanimità di questo primo incontro, sul tema dell’accoglienza non ci sono schieramenti politici».

«Si tratta di un momento importante per convogliare le necessità e attivare una collaborazione trasversale tra istituzioni e associazioni direttamente coinvolte nell’accoglienza e assistenza umanitaria» ha aggiunto il consigliere Guido Bonoldi, primo promotore dell’iniziativa.