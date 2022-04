Un contributo straordinario per la sede del Pd di Sesto Calende

La segretaria Floriana Tollini (foto)e il tesoriere Giancarlo Stefani del Partito Democratico di Sesto Calende chiedono ai sostenitori del partito e dell’Anpi un contributo straordinario, per esigenze economiche di gestione, per la sede di via Dell’Olmo. Il contributo serve a mettere “in sicurezza” la piccola cassa creata grazie al tesseramento , la cifra raccolta servirà per coprire le prevedibili spese ordinarie di condominio di quest’anno.

Per chi volesse contribuire in maniera telematica di seguito riporto l’IBAN IT21Q0306909606100000123238 Causale “CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022”