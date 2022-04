Un fitto calendario di eventi per il 25 aprile a Varese

Quest’anno le iniziative per il 25 aprile a Varese coinvolgeranno tante realtà cittadine per una serie di appuntamenti mirati alla valorizzazione di questo importante appuntamento del calendario civico e istituzionale: incontri dedicati al ricordo, legati dallo scopo di coniugare la memoria e la riflessione, attraverso particolari approfondimenti culturali.

«È importante sottolineare il significativo numero di iniziative pensate per questo 25 aprile, segno della voglia della città di Varese di partecipare a questa importante ricorrenza – ha affermato Davide Galimberti, Sindaco di Varese – lo scopo è quello di commemorare insieme i valori fondanti su cui il nostro Stato si regge. E al centro di questo programma ci saranno soprattutto i giovani».

Un programma faticoso da mettere insieme, come ha raccontato dal Presidente dell’Associazione Anpi Rocco Cordì, questa mattina, giovedì 7 aprile, alla conferenza stampa dell’evento, tenutasi presso Palazzo Estense «ma che rende chiara la voglia di dare più importanza a ricorrenze storiche come la festa della liberazione, mettendo insieme tutte le energie e le forze che la città dispone per riflettere anche sul presente».

IL PROGRAMMA

LUNEDÌ 11 APRILE

ore 20.45 – Sala Montanari, via dei Bersaglieri n. 1

1922 ALLA VIGILIA DELLA DITTATURA: Il fascismo da Milano a Varese Intervengono: prof. Antonio Maria Orecchia e prof. Enzo R. Laforgia Coordina: Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews

MARTEDÌ 19 APRILE

ore 21.00 – Circolo Coopuf, via De Cristoforis n. 5

Proiezione/conferenza di Moni Ovadia (ingresso gratuito)

VENERDÌ 22 APRILE

ore 9.30 – Auditorium Liceo Musicale, via Garibaldi n. 5

Spettacolo teatrale Comandante Claudio (riservato agli studenti)

SABATO 23 APRILE

ore 10.00 – Ville Ponti – Sala Napoleonica, piazza Litta n. 2

PREMIO 25 APRILE Consegna del premio scolastico “XXV Aprile 1945” agli alunni delle classi 3a , 4a e 5a delle scuole primarie cittadine che si sono distinti per costante volontà di studio e per disciplinata partecipazione alla vita della società scolastica.

Interventi: Sindaco di Varese Davide Galimberti, Assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio e Ivana Brunato per le associazioni partigiane. Intrattenimento musicale: Quartetto di Sassofoni del Civico Liceo Musicale di Varese “Riccardo Malipiero”

ore 21.30 – Circolo Coopuf, via De Cristoforis n. 5

Musica per la pace Cristina Barzi & W.O.P.U. Special guest Ibson Danoe

DOMENICA 24 APRILE

ore 10.00 – piazza S. Evasio (Bizzozero centro)

Partenza “Staffette resistenti” in bici alla scoperta dei luoghi della memoria

In collaborazione con Ciclocittà

ore 11.30 – Circolo Cooperativo di Giubiano, via Cadore n. 7

Aperitivo patriottico: tradizionale alzabandiera e interventi dell’Assessore alla Cultura prof. Enzo Laforgia e del prof. Roberto Ghiringhelli, storico

ore 18.00 – Sala Filmstudio90 – via De Cristoforis n. 5

Proiezione del film BELLA CIAO – PER LA LIBERTÀ

ore 21.30 – Circolo Coopuf, via De Cristoforis n. 5

Musica per la resistenza: Hierbamala reggae n’roll

LUNEDÌ 25 APRILE

ore 8.30 – Basilica di San Vittore

Santa Messa in suffragio dei partigiani defunti ore 9.30 – Piazza San Vittore Partenza corteo e sfilata per le vie cittadine

ore 10.30 – Salone Estense, via Sacco n. 5

Manifestazione conclusiva Intervengono: Davide Galimberti – Sindaco di Varese; Iside Macario (Giovani e Resistenza), Maria Hayday (Solidarietà con il popolo ucraino), Rocco Cordì – Presidente Sezione Anpi Varese

ore 13.00 – Circolo Coopuf, via De Cristoforis n. 5

Pranzo della Liberazione (nuovo bar ristorante TuMiTurbi)

ore 18.00 – Circolo Coopuf, via De Cristoforis n. 5

Proiezione del film BELLA CIAO – PER LA LIBERTÀ

ore 20.30 – Circolo Coop, Viale Belforte n. 165

Teatro per la Resistenza Spettacolo di e con Marina De Juli “Allegra signora fame”

In collaborazione con

Dipartimento di scienze storiche e applicate – Corso di laurea in Storia e Storie del mondo contemporaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria, Ciclocittà, Circolo Cooperativo di Biumo e Belforte, Circolo Cooperativo di Giubiano, Circolo Cooperativo Unione Familare (Coopuf), Civico Liceo Musicale R. Malipiero, Filmstudio90, Istituto Calogero Marrone – Sezione di Varese