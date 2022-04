Un oro e un argento al meeting di Piediluco per Federica Cesarini

Ha preso quota la stagione post-olimpica di Federica Cesarini, la campionessa di Bardello capace di vincere una fantastica medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo nello scorso luglio. L’atleta della Canottieri Gavirate ha partecipato nel fine settimana al meeting nazionale di Piediluco, antipasto del tradizionale “Memorial D’Aloja” che si disputerà nel prossimo fine settimana dell’8-10 aprile.

Due le gare disputate dall’azzurra, orfana momentaneamente della sua compagna di barca a cinque cerchi Valentina Rodini, e due i podi conquistati: Cesarini ha vinto al sabato la regata in singolo dedicata ai pesi leggeri femminili mentre domenica ha ottenuto l’argento sul doppio senior (quindi una categoria di peso superiore) insieme alla torinese Silvia Crosio con cui già in passato aveva gareggiato in Coppa del Mondo. In questo caso Cesarini-Crosio sono state battute solo dalle altre azzurre Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi. Bronzo per l’altra atleta di punta dei laghi varesotti, l’angerese Chiara Ondoli dell’Aniene, affiancata dalla torinese Gaia Colasante.

Nella stessa gara, per la categoria U23, vittoria di Alice Codato (già oro under in singolo) e Josephine Debelle con l’imbarcazione della Gavirate.

CARUCCI SUPER IN SINGOLO

Nella prima giornata di gare anche l’altra “star” della Gavirate aveva lasciato il segno: Nicolò Carucci si è infatti imposto nel singolo senior superando Davide Mumolo e Luca Chiumento. Prova di forza per il 21enne milanese già nel giro maggiore azzurro e che da anni è indicato tra i più grandi prospetti del remo nazionale. Carucci e Chiumento, alla domenica, hanno poi gareggiato insieme ottenendo l’argento nel doppio senior alle spalle di Rambaldi-Mumolo.

Anche il due senza maschile ha parlato con forte accento nostrano: Paolo Covini e Giovanni Codato, della Gavirate, hanno vinto l’oro davanti al portacolori della Canottieri Monate Davide Verità in coppia con Alessandro Bonamoneta. Verità si è rifatto con un oro nel quattro senza senior maschile insieme a Della Valle, Comini e di nuovo Bonamoneta: questa volta Covini e Codato sono saliti sul secondo gradino del podio.

A livello under il club del presidente Ongania ha centrato diversi altri risultati tra cui l’argento del doppio leggero formato da Matilde Barison e Sara Borghi, quest’ultima bronzo anche nel singolo, stesso risultato (terzo posto) di Greta Schwartz nel quattro senza. Tra i paralimpici, argento per Spolon nella classe PR1.