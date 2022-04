Un pomeriggio di incidenti sulle strade del Varesotto

Le statistiche dicono che il venerdì pomeriggio è un momento ad alto rischio, per gli incidenti stradali, per la fretta di concludere la settimana lavorativa.

E forse tanto più a ridosso di un mini-ponte come quello di Pasqua e del lunedì dell’Angelo: di certo complicato è stato il pomeriggio di oggi, venerdì 15 aprile, sulle strade del Varesotto, con vigili del fuoco e ambulanze impegnate dai dintorni di Varese fino alla zona di Busto Arsizio e Gallarate.

Primo incidente, a inizio pomeriggio, a Gazzada Schianno, uno scontro tra due auto che ha coinvolto tre persone (qui l’articolo). Quasi in contemporanea si è registrato un altro incidente nella periferia Sud di Cassano Magnago (qui l’articolo), con due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica impegnate insieme a una squadra dei vigili del fuoco.

Poco dopo le 15.30 due auto si sono scontrate in viale Stelvio, zona Nord di Busto Arsizio: un’auto si è ribaltata e la conducente è rimasta ferita ed è finita in ospedale.

Dopo il precedente incidente a Gazzada, la squadra dei vigili del fuoco si è precipitata in sirena a Buguggiate, sulla provinciale 1 del lago di Varese: qui ben sette persone sono state soccorse dopo un incidente tra due auto (qui l’articolo).

Nel frattempo a Samarate ha dovuto intervenire l’ambulanza dell’SOS Carnago (quelle della Croce Rossa di Gallarate e Busto erano impegnate) per soccorrere un 18enne coinvolto ino scontro tra un’auto e un ciclomotore.

In mattinata invece si era registrato un solo incidente con persone ferite, appena fuori dai confini della provincia, a Legnano.