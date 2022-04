Un’altra colonna di fumo a Busto Arsizio: incendio spento dai vigili del fuoco

Nuovo allarme incendio a Busto Arsizio, fortunatamente rivelatosi minore di quello che ha coinvolto l’area di Accam nella giornata di lunedì 11 aprile.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì 12 aprile, intorno alle 14.30: una colonna di fumo visibile da chilometri in lontananza si è alzata da una ditta che si occupa di pallet in via Bienate, a Sacconago, un chilometro circa in linea d’aria dal teatro del grosso incendio di Accam.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, allertati da diverse chiamate di cittadini, allarmati da un possibile nuovo sviluppo delle fiamme dall’inceneritore. Tutto si è risolto in poco tempo, con una persona lievemente intossicata, ma soccorsa sul posto senza dover essere portata in ospedale.