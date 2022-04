Prima uscita di Andrea Pellicini come commissario del Circolo di Fratelli d’Italia di Varese e Induno Olona

Nella serata di venerdì 8 aprile Andrea Pellicini, coordinatore provinciale di Fdi, ha iniziato il suo nuovo incarico come commissario del Circolo di Varese e Induno Olona, partecipando alla riunione dei consiglieri di quartiere del centrodestra nella sede della Lega.

Pellicini ha poi provveduto a nominare l’Avv. Francesca Caruso come sua vice a Varese con delega ai rapporti con gli organi del Comune.

«Francesca Caruso, nata e cresciuta a Varese, dove ha frequentato il liceo classico, ha maturato in questi anni una grande esperienza negli enti locali come assessore e vice sindaco di Gallarate. Inoltre, è considerata persona con capacità di ascolto e di relazione. Nelle prossime settimane si procederà alla riorganizzazione del partito con la composizione del direttivo e dei dipartimenti», spiegano da Fratelli d’Italia.

Nel frattempo, è stata archiviata l’assemblea degli iscritti del 4 aprile. Il direttivo provinciale ha incaricato Pellicini di relazionare a riguardo gli organi disciplinari del partito, comunicazione che è già stata inoltrata: «Il direttivo provinciale ha inoltre chiesto al suo presidente di lavorare affinché vengano superati i contrasti che fino ad oggi hanno frenato l’attività politica in Varese», spiegano ancora da FDI. In questo compito Pellicini potrà contare su dirigenti storici del partito come Paolo Bassetti e Checco Lattuada.