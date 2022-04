Uyba sconfitta a Cuneo nell’ultima partita della regular season. Buona la prima per la nuova regista Victoria Mayer

Finisce 3-2 (30-28, 24-26, 19-25, 25-22, 15-13) l’ultima partita della regular season tra Unet e-work Busto Arsizio e Bosca San Bernardo Cuneo. Per Mingardi e compagne, già certe del quinto posto in classifica, è stato importante giocare con la nuova palleggiatrice Victoria Mayner che ha ben impressionato, nonostante abbia potuto svolgere solo un allenamento con le compagne. La giovane argentina ha ben distribuito il gioco tra tutte le sue attaccanti, anche se ovviamente manca ancora l’intesa perfetta che normalmente si costruisco solo con tante ore di gioco insieme.

Assente Poulter che è rientrata negli Stati Uniti e giornata di riposo totale per Lucia Bosetti, che Musso vuole recuperare al 100% per i playoff, dopo il fastidio alla schiena che l’aveva costretta a uscire temporaneamente dal campo nel match della scorsa settimana.

Per la Uyba, da segnalare i 27 punti di Mingardi e i 25 di Gray, ma anche la buona prova di Olivotto (12 col 70% e 5 muri) e Zannoni (65% di positive e molte difese da urlo).

Perso ai vantaggi il primo set, la Uyba ha annullato ben quattro set ball alle piemontesi, riuscendo a conquistare il secondo e allungando poi 2-1 grazie a una brillante Mingardi. Il parziale cambio di formazione deciso da coach Pistola ha sconvolto gli equilibri, portando a Vittoria Cuneo nel quarto set e portando la gara al tie-break. Brave le padrone di casa a centrare la vittoria e conquistare due punti.

Al termine della partita, Mingardi si complimenta con Mayer e dimostra già rande concentrazione verso i playoff: “Abbiamo disputato una buona partita, con un palleggiatore arrivato ieri. Grandi complimenti a Mayer perchè è stata brava a gestire la squadra. C’è mancata un po’ di affinità nei momenti importanti, ma è normale: sono intese che normalmente si costruiscono in una stagione. In ogni caso ora abbiamo una settimana di lavoro per preparare al meglio i play-off”.

Prossimo appuntamento dunque domenica 10 aprile alle ore 17.00 a Scandicci, per la prima partita dei quarti di finale dei playoff. Partita di ritorno in programma mercoledì 13 aprile, alle ore 20.30, a Busto Arsizio.

Il tabellino

Bosca S. Bernardo Cuneo – Unet e-work Busto Arsizio 3-2 (30-28, 24-26, 19-25, 25-22, 15-13)

Bosca S. Bernardo Cuneo: Kuznetsova 7, Degradi 18, Montabone ne, Squarcini 16, Spirito (L), Giovannini 2, Zanette 13, Agrifoglio, Gicquel 9, Signorile 1, Caruso ne, Jasper 5, Gay ne, Stufi 17.

Unet e-work Busto Arsizio: Battista ne, Olivotto 12, Mayer 1, Bressan ne, Colombo ne, Gray 25, Mingardi 27, Zannoni (L), Stevanovic 10, Bosetti ne, Herrera Blanco ne, Ungureanu 10.

Arbitri: Rossi – Brunelli

Note. Busto Arsizio: Aace 2, errori 15, muri 66. Cuneo: ace 3, errori 12, muri 11.