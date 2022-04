Uyba, serata amara: Scandicci domina Gara2, stagione finita per le Farfalle

Si spengono le luci sulla stagione della Unet e-work Busto Arsizio che viene travolta anche in gara 2 dalla Savino del Bene Scandicci per 0-3 (14-25, 18-25, 15-25), lo stesso risultato imposto dalle toscane già nel match di andata di domenica scorsa.

Ancora una prestazione sotto le aspettative per Busto Arsizio che non riesce a reagire alle iniziative avversarie e che sbaglia troppo, mentre le toscane sono determinate dal primo minuto e sono scatenate in tutti i fondamentali. Pesa senza dubbio, sull’economia della stagione, quanto accaduto con la perdita della regista titolare Jordyn Poulter, rientrata anzitempo negli USA a causa dell’infortunio al ginocchio occorso a poche partite dal termine della regular season. Una Uyba quasi impaurita, forse sotto pressione dalla consapevolezza di dover vincere per poter portare la serie a gara 3, non è mai entrata davvero in partita, come dimostrano anche i parziali. Più fluido il gioco di Scandicci che sbaglia meno delle biancorosse, forse un po’ sotto pressione per la consapevolezza di dover vincere.

Nel primo set un vero e proprio monologo per le ragazze di coach Barbolini contro una Uyba che sbaglia tutto quello che può sbagliare. Nel secondo parziale i sette muri di Scandicci hanno fatto la differenza, nonostante Mingardi e compagne ci abbiano provato. Nel terzo set si ripete il copione e tutto è estremamente facile per la Savino del Bene. Scatenata Antropova, autrice di ben 25 punti, di cui 6 conquistati a muro, un fondamentale che ha visto brillare Scandicci, autrice di 13 muri punto contro solo uno delle biancorosse. Tabellino amaro per tutte le farfalle, con Gray unica a raggiungere la doppia cifra (10 punti). Una prestazione corale deludente, non degna di una formazione da cui ci si aspettava una reazione differente e maggiore determinazione. Tutto facile per la Savino del Bene Scandicci che conquista così l’accesso alla semifinale.

Si chiude quindi un altro capitolo della storia della formazione biancorossa, con notizie di mercato che vedono quasi tutte le titolari in partenza e con la sola conferma (per il momento), del libero Zannoni e della centrale Olivotto. Nei prossimi mesi scopriremo chi vestirà la maglia delle farfalle, sperando in una stagione 2022/2023 di maggiore costanza. Spente le luci alla e-work Arena, vi diciamo arrivederci alla prossima stagione.

La partita

Coach Musso schiera Mayer in regia, Mingardi opposto, Bosetti e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic a muro e Zannoni libero.

Primo set – Buona partenza per Scandicci corre sul 4-8 approfittando anche di tanti errori in ricezione di Busto, forse un po’ sotto pressione per la responsabilità di dover vincere. Sul 6-12 coach Musso ferma il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze che stanno commettendo tanti errori. Al rientro in campo la situazione non cambia e sul 8-16 tentativo di cambiamento con l’ingresso in campo di Ungureanu su Bosetti, che ha faticato molto in avvio di partita. Troppi gli errori della Uyba che lasciano un’autostrada aperta alle toscane che ne approfittano per chiudere il set 14-25.

Secondo set – Atteggiamento decisamente migliore per le biancorosse che tengono il passo (12-12). Ingresso in campo anche per Sofia Monza nel tentativo di dare maggiore incisività agli attacchi biancorossi. Sul 13-16 Barbolini ferma il gioco, Musso ne approfitta per darei indicazioni alle sue ragazze rispetto a una serie di situazioni di attacco che vuole siano perfezionate. Nonostante i tentativi però Antropova e compagne sono scatenate e il muro di Scandicci diventa praticamente un muro insormontabile. A chiudere il parziale è il muro di Antropova su Gray (18-25).

Terzo set – Coach Musso tiene in campo Sofia Monza in regia. Ancora partenza in rincorsa per le ragazze di coach Barbolini (2-5). Sul 2-6 la panchina biancorossa ferma il gioco e Musso prende da parte Monza, mentre Gaviraghi prova a caricare le ragazze. Sul 4-9 in campo Bosetti su Gray, per dare maggiore spunto alla seconda linea. La partita continua con lo strapotere di Scandicci che resta sempre in vantaggio e con una Uyba spenta e senza l’atteggiamento di chi vuole provare davvero a cambiare le sorti della partita. L’errore di Stevanovic e l’attacco di Pietrini regalano a Scandicci la semifinale e spengono le luci sulla stagione biancorossa (15-25).

Il tabellino