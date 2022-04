“I valori in gioco nello sport: il ruolo dei genitori nell’attività sportiva ”, incontro a Malnate in vista della Peace Cup

In attesa del grande appuntamento del 22 maggio con il torneo di calcio, una serata per genitori ed educatori

In attesa dell’appuntamento del prossimo 22 maggio con la Peace Cup, il torneo di calcio a 8 squadre per esordienti nel segno della pace, mercoledì 6 aprile alle 20,30 al campo sportivo di via Gasparotto a Malnate, nella sede della Malnatese, si terrà l’incontro per genitori, dirigenti ed allenatori sul tema: “I valori in gioco nello sport: il ruolo dei genitori nell’attività sportiva”.

Obiettivi: Aiutare i genitori sugli spalti ad un comportamento di educatori attraverso un sano tifo positivo. Aiutare dirigenti ed allenatori a raggiungere obiettivi di competizione sportiva ma anche aiutare i ragazzi ad affrontare le sfide di crescita e maturazione del loro cuore e carattere.

Relatrice della serata sarà la dottoressa Maria Grazia Schembri,

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dal “Patto Educativo di Comunità di Malnate” e dalla “Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus”