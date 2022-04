I vantaggi delle vaccinazioni: il professor Massimo Agosti tra gli esperti coinvolti dall’OMS

Ci sarà anche il professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento della Donna e del bambino dell’Asst Sette Laghi, tra gli esperti che risponderanno a telefono o in diretta Facebook e Instagram sui vantaggi delle vaccinazioni.

Due gli appuntamenti: il 27 dalle ore 13,30 alle 14,30 chiamando a un numero telefonico e il 29 aprile dalle 12 alle 13 sui canali della Società italiana di pediatria (Sip), di quelli della Società italiana di neonatologia (Sin) e della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo).

L’occasione è la “World Immunization Week 2022”, promossa dall’Oms dal 24 al 30 aprile per sensibilizzare ed aumentare la consapevolezza sull’importanza dei vaccini, strumenti fondamentali di protezione in tutte le epoche della vita, dai neonati, ai bambini, agli adolescenti fino alle donne in gravidanza.

Ogni giornata sarà dedicata ad un tema diverso:

martedì 26 aprile, su “Vaccinazioni in gravidanza”, risponde dalle ore 12 alle ore 13 Irene Cetin, segretario generale Sigo al numero 02 63635369;

mercoledì 27 su “Vaccinazioni nel neonato e nel neonato prematuro”, protagonista dalle ore 13,30 alle 14,30 Massimo Agosti, vicepresidente Sin al numero 0332 299423;

giovedì 28 aprile su “Vaccinazione Covid-19”, risponde dalle ore 13,30 alle ore 14,30 Elena Bozzola, membro del Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Sip, al numero 06 49382508;

venerdì 29 aprile su “Vaccinazioni in adolescenza”, risponde dalle ore 13,30 alle ore 14,30 Giovanni Vitali Rosati, membro del Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Sip, al numero 06 49382508.

Il 29 aprile dalle ore 12 alle ore 13 ci sarà anche una diretta Facebook e Instagram sui canali Sip con gli esperti Sip, Sin e Sigo: Susanna Esposito (Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni Sip), Massimo Agosti, Fabiana Savoia (Sigo).